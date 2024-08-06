Унікальний випадок у світі пластичної хірургії: Максим Іванчук оперує сам себе

У світі пластичної хірургії існує безліч талановитих лікарів, але рідкісним явищем є випадок, коли пластичний хірург вирішує провести операцію на собі. Це справді унікальне і вражаюче видовище, яке заслуговує на увагу. Деякі хірурги набули широкої відомості завдяки своєму сміливому рішенню. Одним із таких героїв став Максим Іванчук, відомий пластичний хірург, який застосував свою авторську методику на собі.

Максим Іванчук — один з найбільш шанованих хірургів у світі. Він є прихильником методик, які не лише допомагають досягти бажаного результату, але й скорочують період реабілітації пацієнтів. Його професійний досвід налічує понад десять років, протягом яких він провів безліч складних операцій, включаючи реконструктивні втручання для постраждалих в аваріях. Професійні навички Іванчука дали нове життя і впевненість багатьом пацієнтам. Проте рішення провести операцію на собі стало для нього серйозним випробуванням, підготовка до якого тривала близько трьох років.

Основною метою операції було корекція ліній нижньої третини обличчя, зокрема усунення "другого підборіддя" та створення "кутів молодості" в області нижньої щелепи. У результаті було отримано більш чіткий шейно-підборідний кут, нижня щелепа сформувала прямий кут з вухом, а шкіра набула здорового тонусу, що привело до омолоджуючого ефекту.

Максим Іванчук поділився, що ідея провести операцію на собі виникла у нього давно. Він не хотів довіряти своє обличчя іншому фахівцю, оскільки впевнений у своїх методах, які гарантують ідеальний і довготривалий результат за умови дотримання правил реабілітації. Підготовка включала теоретичне опрацювання, комп’ютерне моделювання, детальне планування та психологічну готовність. Він ретельно оцінив можливі ризики та розробив план дій на випадок ускладнень.

Операція тривала три години і проводилася під місцевою анестезією в його власній клініці в Дубаї, де він працює головним хірургом. Всі етапи операції пройшли гладко і без ускладнень. Максим Іванчук підтвердив свій статус одного з найкращих фахівців, продемонструвавши свої унікальні навички та глибокі знання в галузі пластичної хірургії.

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