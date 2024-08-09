Під час жорстких відключень в липні керівництво Укренерго підняло собі зарплату, — ЗМІ

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В липні 2024 року керівництво державної компанії НЕК "Укренерго" отримало 2,2 млн грн заробітної плати, що на 30% або на 500 тис. грн більше, ніж в червні. Про це в своєму матеріалі повідомляє УНІАН.

Як йдеться у матеріалі, причини 30%-го підвищення заробітної плати керівництву державної компанії в звіті компанії не розкриваються. Всього, за даними державної компанії "Укренерго", за 7 місяців 2024 року заробітна плата керівництва компанії склала майже 22 млн грн. До керівництва "Укренерго" входить 5 осіб — Володимир Кудрицький, Олексій Брехт, Сергій Галаган, Олег Скрипник та Андрій Немировський.

Нагадаємо, що в липні українці зіткнулася з жорсткими графіками відключень світла, коли без електропостачання люди були до 14-16 годин на добу.