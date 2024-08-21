Адвокат поцікавилася у "Євросолідарності", чи залишається Порошенко дияконом УПЦ (МП), — ЗМІ

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Адвокатка Олена Ісаєвська вимагає від партії "Європейська Солідарність" надати відповідь, чи досі Петро Порошенко залишається дияконом УПЦ (МП).

Відповідні запити вона спрямувала до "Євросолідарності", а також до Української православної церкви (УПЦ (МП), пише "Закон і бізнес".

У запиті адвокатка посилається на інформацію у ЗМІ про те, що народний депутат і колишній президент Петро Порошенко був висвячений у диякони і брав участь в релігійних церемоніях церкви Московського патріархату.

Також адвокатка цікавиться, коли саме Порошенко був висвячений у диякони і чи зараз він продовжує виконувати цю функцію. А якщо позбавлений сану — то коли це відбулося і на якій підставі.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла закон про заборону діяльності на території України релігійних організацій, зокрема повʼязаних із РФ.

Як відомо, Порошенко довгий час був активним вірянином УПЦ (МП), і навіть був висвячений у диякони на Трійцю у 2009 році.