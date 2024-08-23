БЕБ "пробачило" Коломойському 1,3 мільярди грн за тиждень: що сталося?

Related video

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за тиждень змінило раніше оголошену підозру, зменшивши суму нібито заволодіння коштами на 1,3 мільярди гривень. На початку серпня БЕБ голосно повідомило про підозру Коломойському у заволодінні понад 5,3 мільярда гривень. Однак вже 21 серпня у публікаціях БЕБ, без згадки імені та фотографії олігарха, фігурує значно скромніша сума — 4 мільярди, пише видання Телеграф.

Як наголошується у заяві адвокатів, яка є у розпорядженні редакції, ситуація різко змінилася після того, як 16 серпня БЕБ знову змінило підозру.

"Вже не вперше БЕБ відмовляється від змісту своїх підозр Ігорю Коломойському, змінюючи їх до невпізнаваності", — зазначає адвокат Олександр Лисак. Він додає, що така поведінка правоохоронців свідчить про їхню невпевненість у власних доказах і про те, що слідчі не мають чіткого уявлення про те, в чому саме звинувачують його підзахисного.

Адвокат також наголошує на тому, що між серпнем 2023 року та серпнем 2024 року БЕБ вже кілька разів змінювало формулювання підозр, кожного разу називаючи різні суми збитків, йдеться в матеріалі видання.

Спочатку йшлося про заволодіння 1 мільярдом гривень заводу "Нафтохімік Прикарпаття", пізніше — про 5,8 мільярдів Приватбанку, ще пізніше — про 5,3 мільярди Приватбанку та Укрнафти, а на останньому етапі — про 4 мільярди гривень, додає видання.

Захисники Коломойського підкреслюють, що жодних доказів, які б підтверджували заволодіння зазначеними коштами, слідство не надало. Лисак акцентує увагу на тому, що слідство не має фінансових доказів, які б підтверджували факт переказу коштів з Приватбанку чи Укрнафти на рахунок Коломойського. "У слідства немає жодного доказу, який би підтверджував, що хоча б одна витрачена гривня пішла на рахунок Ігоря Коломойського", — зазначив Лисак.

Також адвокат звертає увагу на те, що фінансова звітність Приватбанку за період з 2013 по 2023 рік, оприлюднена на початку травня 2024 року, жодним чином не відображає збитків, які б могли бути пов'язані з протиправними діями, у яких підозрюють Коломойського. "Це ще раз доводить, що всі звинувачення є безпідставними, а слідство не має об'єктивних доказів", — підсумовує адвокат.

На думку захисту, зміна риторики БЕБ і зменшення суми збитків свідчать про те, що слідчі намагаються "зліпити" хоча б щось, що можна було б подати громадськості та політичному керівництву як результат резонансного розслідування, яке триває вже понад рік. "Ми сподіваємося на справедливий розгляд справи в Європейському суді з прав людини, оскільки в Україні обвинувачення відмовляється визнавати свою неправоту", — резюмує Лисак.