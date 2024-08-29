A Development збільшить площу паркової та рекреаційної зони "Ріхерт&Парк" на Подолі до 13,5 га

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Компанія-девелопер A Development оголосила, що концепція проєкту "Ріхерт&Парк" на Подолі переглядається, адже передбачено зменшення площі житлової забудови з одночасним збільшенням площі паркової та рекреаційної зон сукупно до 13,5 гектара. У компанії вважають, що зараз економічно недоцільно реалізовувати проєкт у тому вигляді, в якому він був задуманий.

"Ми маємо абсолютно унікальну місцевість проєкту, з потенціалом стати найкращим природним парком країни, — з опорядженою водоймою та інклюзивним сквером. Наразі ведемо перемовини з потенційними партнерами щодо реалізації такого культурно-рекреаційного простору сумарною площею 7 га", — зазначив власник A Development Олексій Баранов.

Оскільки раніше девелопер вже зобов’язався профінансувати та реалізувати проєкт вертикального парку в ареалі гори Юрковиці площею 6,5 га, який передбачає створення екостежок та оглядових майданчиків, то загальна територія озеленення й благоустрою в проєкті "Ріхерт&Парк" зросте до 13,5 га.

У компанії зазначають, що вирішили переглянути концепцію проєкту у бік збільшення "якірних" комерційних орендарів для забезпечення місцевої громади Подолу актуальними функціями та інфраструктурою, якої наразі бракує. Також заплановано будівництво об’єкта культурного призначення (філармонія або концертний майданчик), відкриття кав’ярні та невеличких крамниць. У приміщеннях старої броварні очікуються сучасний фудхолл і коворкінг (аналогічний простору на Арсенальній), фітнес-клуб із басейном, продуктовий маркет тощо. Також у A Development ведуть перемовини щодо залучення у простір медичних та освітніх закладів.

Нагадаємо, компанія A Development презентувала проєкт житлового комплексу на території між Нижньоюрківською та провулком Мильним у листопаді 2023 року. Жителі Подолу озвучили пропозиції відносно додаткових зон благоустрою, майданчиків, лавочок і цікавилися питаннями інклюзивності у проєкті. Девелопер запевнив, що всі пропозиції від мешканців щодо благоустрою буде зібрано та максимально враховано.

Земельна ділянка: Рішення Київської міської ради №7190/7231 від 02.11.2023 року "Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" договору оренди земельної ділянки від 27 грудня 2006 року № 85-6-00301 (зі змінами)" (термін дії — 15 років).

Дозвіл на виконання будівельних робіт https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3419315587954771517/optype=100