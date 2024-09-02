Аграрії закликають реформувати "Укрзалізницю": це дасть змогу знизити тариф на вантажні перевезення, — Главком

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Реформа Укрзалізниці та позбавлення її монопольного статусу на залізничному ринку дасть змогу отримати конкуренцію на цьому ринку, та знизити тариф на вантажні перевезення. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, коментуючи ініціативу УЗ щодо гармонізації тарифів. Про це пише "Главком".

"У держави повинна бути монополія тільки на саму залізничну дорогу. І не на під’їзні шляхи залізничні, а на центральну, магістральну лінію. В більшості країн Євросоюзу є така монополія. Все, решту зробити приватною. І у нас би сьогодні тарифи впали, я думаю, проти тих, які є, самі по собі мінімум би на 30%, по деяких напрямах – і на 50%", — зауважив Козаченко.

Він нагадав, що Європейський Союз давно чекає від України цієї залізничної реформи, однак вона у нас чомусь весь час гальмується.

"Нам Євросоюз постійно каже про реформу. У них сьогодні 308 компаній мають ліцензії на перевезення і пасажирів, і вантажів залізницями по всій території Євросоюзу. Жодної державної компанії у цих перевезеннях не задіяно! А Україна має монополію без конкуренції. Ми змогли проштовхнути з величезними зусиллями за 10 років зміни в законодавство, які дали право робити приватні вагони. А зараз у нас багато вагонів. Тому необхідно давати приватну тягу", — каже Козаченко.

Нагадаємо, раніше керівник УЗ Євген Лященко заявив про намір компанії в черговий раз підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

У відповідь у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів матиме вкрай негативні наслідки для обороноздатності України. Натомість Укрзалізниці варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.