Цінова стеля у $60 перестала діяти через "тіньовий флот" РФ, — експерт

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Введена західними країнами цінова стеля для російської нафти на рівні $60 перестала діяти, адже майже вся нафта тепер перевозиться танкерами "тіньового флоту", які користуються західними страховками. Про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. Про це пише ЦН

"Тіньовий флот дозволив Росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорого власника, які використовують складні маршрути. Компанія Windward оцінює, що цей флот виріс уже до 1800 суден минулого року. За оцінками, у світі сьогодні 12300 нафтових танкерів. Це означає, що Росія контролює майже 15% світового флоту нафтових танкерів. Санкції сильно відстають від схем та новацій Росії. І найважливішу роль цьому грає скопійоване в Ірану ноу-хау — "тіньовий флот". Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден", — заявив він.

Він зазначив, що за даними Bloomberg, зараз шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Серед цих компаній три з Дубая — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.

"Федеральні доходи Росії зросли до рекордних $320 мільярдів у 2023 році і повинні вирости ще більше. Експорт нафти склав 234,3 млн тонн, 82% експорту нафти у 2023 році припало на Азійсько-тихоокеанський регіон. За даними деяких аналітиків, приблизно третину грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і більша частина буде спрямована на фінансування війни у 2024 році.

Близько 80% доходів нафтогазового сектору посідає саме нафтовий сектор — згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку Росії, частка нафтогазового сектора у ВВП Росії у 2023 році склала близько 27-28%. У восьми регіонах РФ майже половина економіки — це видобуток нафти та газу", — підкреслив експерт.