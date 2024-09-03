Метінвест Ахметова побудував для ЗСУ перший в Україні сталевий підземний шпиталь

Related video

Група Метінвест у межах ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" створила для Міністерства оборони України, в координації з Медичними силами "Схід", перший у країні підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій. Сталевий шпиталь забезпечує реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу. І все це відбувається поблизу лінії фронту в безпечних для медиків і пацієнтів умовах, інформує пресслужба Групи Метінвест.

Базою для шпиталю стали сталеві бункери-"криївки", які розробив Метінвест, модернізовані та конструктивно змінені згідно з потребами військових медиків. Укомплектованість шпиталю відповідає рівню польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) згідно зі стандартами НАТО. Інвестиції Метінвесту в побудову сталевого підземного шпиталю та його комплектацію обладнанням становлять понад 20 млн грн.

"Медичний шпиталь на глибині багатьох метрів під землею — найамбітніший і найскладніший проєкт, який нам доводилося реалізувати від початку повномасштабного вторгнення. Але у питанні порятунку життів українських захисників важлива кожна хвилина. Тому ми доклали максимум зусиль, аби не згаяти цей дорогоцінний час, і щоб наші лікарі мали усе потрібне для вчасного й ефективного надання допомоги", — каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Метінвест укомплектував шпиталь кисневими концентраторами, апаратом ШВЛ, кардіомоніторами, дефібриляторами, операційним устаткуванням та освітленням, стерилізаторами, системами обігріву пацієнта, медичними меблями тощо на загальну суму понад 7 млн грн.

"Цей підземний шпиталь — найкращий з наявних стабілізаційних пунктів. Він дозволить надавати медичну допомогу понад 100 пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів наших героїв. Сподіваюсь, що кількість таких об’єктів буде зростати", — зазначив в.о. командира Медичних сил "Схід" Роман Кузєв.

Госпіталь спроєктовано на базі шести сталевих бункерів збільшеного розміру, та обладнано системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення. Також його додатково обладнано системами РЕБ високої потужності та альтернативними джерелами живлення.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн, з яких 4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-"криївок", серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, "ловці ланцетів", пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.