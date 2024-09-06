Що почитати: книжкові новинки осені 2024

Восени особливо приємно братися за читання книжок. Тож наші видавці постаралися, аби читачам було чим зайнятися впродовж наступних трьох місяців. Ми зібрали список цікавих новинок сучасних українських авторок, що вийдуть друком упродовж осені 2024 року.

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Від роману про дивака із сусіднього під'їзду, який одного разу зможе зробити щось надважливе, що змінить перебіг подій, до нової збірки однієї з найпопулярніших українських поеток.

Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе, Катя Бльостка

У новій книжці блогерка й письменниця Катя Бльостка відверто та з гумором розповідає про власний шлях становлення: від простої дівчинки-підлітки з невеликого селища до самодостатньої й успішної жінки.

Ця книга про дорослішання, кохання, взаємини з чоловіками та любов до себе, яка стає фундаментом для всіх стосунків.

Очікується у жовтні 2024 року.

Я покажу тобі Ріо, Крістіна Нгуєн

Про цей роман Крістіни Нгуєн акторка Даша Трегубова вже висловилась як про зворушливу історію дружби, що трапляється раз на сторіччя; самотності, котра ховається за вікном будь-якої багатоповерхівки; трансформації, що веде до болючих втрат і справжніх подвигів.

Головний герой історії існує між двома світами. В одному він — популярний блогер і зірка компаній, що живе яскраве життя у місті своєї мрії. В іншому — незграбний невдаха й об'єкт глузувань, який зачинився у чотирьох стінах.

Новий відлік його історії почне несподівана зустріч з дівчинкою Нікою. Проте фінал залежатиме від того, чи зможе головний герой бодай на короткий час прожити своє справжнє життя.

Очікується у жовтні 2024 року.

Якби міста вміли говорити, Тетяна Бондарчук

Дівчинка-розумничка Марічка так захопилася японістикою, що покинула своє київське життя й вирушила до Японії. Туди ж доля привела Сільвена — сина бельгійського професора словесності, який переїздить у нову країну, щоб нарешті жити власним життям.

Між ними спалахують почуття, але на Марічку в Україні чекає наречений, який не готовий так просто відпустити кохану. Це історія любові та непростих виборів, яка захопить читача від першої сторінки.

Очікується у вересні 2024 року.

Відкритий перелом голосу, Катерина Калитко

Поетка Катерина Калитко має у своєму доробку понад 10 збірок. Вірші, які увійдуть до нового видання, авторка написала вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як йдеться в описі, ці вірші "написані в темряві"; там, де кожна людина залишається сам на сам з сумнівами щодо своїх сили, голосу та майбутнього. Проте водночас вони також спрямовані до світла, саме усвідомлення існування якого, поза темрявою, надає сили рухатися вперед.

Читачам і читачкам неодмінно відгукнуться поезії авторки, адже кожній людині знайомі почуття тривоги, втоми, впертості, росту та захисту свого.

До збірки увійдуть 63 вірші. Тексти доповнять дев’ять кольорових ілюстрацій української художниці Слави Шульц.

Очікується у жовтні 2024 року.

Спекотне літо Нормандії, холодна зима України, Олена Чернінька

Лілі — обдарована молода співачка. Амадей — майже вдвічі старший від неї знаменитий актор. Батько дівчини категорично проти їхнього одруження, але щось змушує дівчину повністю йому підкорятися.

У Лілі є дзеркало, яке колись належало Соломії Крушельницькій. Дівчина часто малює на ньому три лілії на одному стеблі.

А Нуся мріє виступати на сцені, але вона замкнута в лікарні. Її єдина відрада — вірші, які вона таємно записує у блокнот.

Тож яка загадка об'єднує цих трьох жінок? Можливо, ці три квітки є ключем до розкриття складної особистої історії.

Очікується восени 2024 року.