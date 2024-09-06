У Раді підняли питання про рекордну премію ексголові Укренерго Кудрицькому у 40 мільйонів гривень, — ЗМІ

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Під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував інформацію про виплату рекордної премії екс-голові НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у розмірі 40 мільйонів гривень. Відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Кучеренка, Шмигаль зазначив, що наразі не володіє детальною інформацією щодо цього питання, йдеться у стенограмі засідання, передає УНІАН.

За словами прем'єра, фінансові питання, зокрема премії керівників державних підприємств, належать до компетенції наглядової ради. Він також додав, що рішення щодо виплат ухвалюються у відповідності до підписаних контрактів, і запевнив, що вони відбуваються в межах чинного законодавства. Шмигаль пообіцяв уточнити деталі через наглядову раду і надати відповідь на офіційний запит.

"Все відбувається в межах чинного законодавства у відповідності до підписаних контрактів", — підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Голова правління державної компанії Укренерго Володимир Кудрицький написав заяву про відставку за власним бажанням, щоб отримати вихідний бонус в розмірі майже 40 млн грн. Це безпрецедентна сума виплат керівнику державного підприємства під час війни.

За рішенням наглядової ради, Кудрицький мав отримати гроші на свій рахунок 4 вересня. Ця сума включає премії за 2021 та 2022 роки в повному обсязі та половина премії за 2023 та 2024 роки.