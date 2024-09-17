Патронатна служба "Янголи Азову" відреагувала на створення нової структури: Ситуація ставить поранених, полонених та родини у становище хаосу і колапсу

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Командир 12 бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявив, що пораненими, полеглими, звільненими з полону азовцями та їхніми сімʼями відтепер опікуватиметься нова структура "Азов. Супровід". Патронатна служба "Янголи Азову", що успішно виконує ці завдання з 2014 року, опублікувала офіційну заяву з цього приводу.

У заяві сказано, що про запуск нової служби "Янголи Азову" дізнались випадково – з поста у соцмережах Дениса Прокопенка. Командування бригади досі не звернулося щодо передачі справ. Наразі невідомо, нова служба візьме на себе тільки нові справи чи усі – з 2014 року.

"Прямо зараз, навіть після публічного повідомлення про запуск нової служби, усі поранені перебувають під нашою опікою і відповідальністю. Поранені усіх наших підрозділів, включно з 12 бригадою НГУ "Азов". Усі похорони, зокрема і останні, також організовані нашою службою. На нас лежить робота з безвісти зниклими. Сімʼями загиблих. Дітьми. Ми ведемо судові процеси в інтересах родин. Це багато тисяч особових справ. Нинішня ситуація ставить нас всіх, а головне – поранених та родини у становище авралу, хаосу і колапсу" – йдеться в заяві.

Як повідомили "Янголи Азову", тепер поранені і родини масово звертаються до них з питанням, що їм робити і до кого звертатись, просять не кидати їх напризволяще.

За описом, функції "Азов. Супровід" дублюють функції, які з 2014 року має команда "Янголи Азову". Тільки за останні 2,5 роки патронатна служба пролікувала понад 2 тисячі бійців тільким "Азова", сотні протезовано, реабілітовано понад 1500 осіб. Команда докладає усіх зусиль, щоб уникнути інвалідізації або максимально її зменшити: завдяки цим зусиллям понад 85% поранених після успішного лікування повертаються в стрій.

"За нормальних обставин ми тільки вітали б створення окремої служби супроводу в "Азову". Тим більше що саме ми проводимо навчання з розбудови патронажу для багатьох підрозділів і пропонували таке навчання 12 бригаді НГУ "Азов". Саме ми вибороли постанову про запуск таких служб у складі підрозділів. Хоча самі багато років працювали без оформлення в штат, без жодних законів і гарантів. Ми писали цю історію з нуля" – заявили "Янголи Азову".

У патронатній службі запевнили, що продовжать надавати бійцям "Азову" усю необхідну допомогу, адже "амбіції та інтереси окремих персоналій не можуть бути важливішими за долі поранених і пам'яті наших полеглих".

"Комбриг, офіцерській та особовий склад 3 ОШБ нас підтримали в тому, щоб ми продовжували допомагати усім, які раніше. Бо ми працюємо не заради чиїхось подяк, а на результат всієї країни" – заявили "Янголи Азову".