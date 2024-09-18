21 рік довіри та сталого розвитку: як мережа супермаркетів VARUS тримає лідерські позиції в українському ритейлі

Більш ніж два десятиріччя компанія залишається лідером національного food-ритейлу, який не тільки забезпечує українцям комфортний доступ до широкого асортименту товарів, але й постійно підвищує свої стандарти обслуговування. Але головний секрет сталого розвитку мережі VARUS у відданості до її цінностей – турботі про клієнтів, забезпеченні для них комфортного та раціонального шопінгу.

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Ювілей мережі супермаркетів VARUS – чудова нагода згадати найважливіші етапи розвитку компанії, яка за 21 рік змогла пройти шлях від першого супермаркету в Дніпрі до флагмана українського ринку продуктового ритейлу, мережа якого об'єднує 109 супермаркетів різних форматів по всій Україні.

Про подальший розвиток та подробиці планів ексклюзивно для читачів Фокусу.

Від першого супермаркету до однієї з найбільших ритейл-мереж України

Перший магазин майбутньої мережі відчинив свої двері в Дніпрі у 2003 році, що дало старт впевненому росту компанії. Шлях успіху VARUS був прорахований у концепції масштабування та розвитку компанії у певні етапи:

2003-2009 роки – період активного розширення мережі

2010 рік – запуск першої власної ТМ "Вигода" першого цінового сегменту.

2012 рік – створення ТМ Varto, яка включає лінійки Varto Soft, Varto Clean, Varto Kids.

2017 рік – старт програми лояльності VARUS PERFECT.

2019 рік – нагорода Retail Awards у номінації "Найкраща мережа продуктових супермаркетів Дніпра та Кривого Рогу".

2021 рік – нагорода PrivateLabel-2021.

2022 рік – запуск оновленого сайту та сервісу усвідомлених покупок VARUS.UA.

2023 рік – відкриття першого Darkstore у Києві та вихід у новий регіон з відкриттям супермаркетів в Одесі. Сьогодні в Одесі вже працюють 4 супермаркети та планується подальше розширення мережі.

2024 рік – власні торгові марки мережі VARUS отримали 8 медалей в конкурсі Favorite Food&Drinks 2024.

Сьогодні, попри повномасштабну війну, мережа продовжує активно розвиватися, розширюючи свою присутність у нових регіонах та впроваджуючи сучасні сервіси для покращення комфорту клієнтів. З кожним роком VARUS стає ближчим до українців, надаючи їм доступ до якісних продуктів та зручних умов покупок, зберігаючи високі стандарти обслуговування.

VARUS у цифрах (дані станом на 2024 рік)

• 109 супермаркетів по всій Україні, які обслуговують мільйони клієнтів щодня.

• Мережа пропонує 12 власних торгових марок і понад 2 000 товарів, що гарантує широкий асортимент якісної продукції.

• Понад 1 000 000 користувачів щомісяця заходять на сайт VARUS.UA, обираючи зручність та ефективність онлайн-сервісів компанії.

• Понад 230 000 клієнтів щомісяця користуються мобільним застосунком VARUS.

Більше, ніж просто бізнес, а соціально-відповідальна компанія

Постійно вдосконалюючи свій сервіс та пропозиції, вже 21 рік VARUS залишається лідером ринку та улюбленою мережею супермаркетів для українців. Однак надання якісних послуг – це лише частина великої місії бренду. Важливим елементом філософії компанії є допомога тим, хто цього потребує. В умовах повномасштабної війни мережа продовжує активно реалізовувати благодійні проєкти, створює нові робочі місця та працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб.

Благодійні проєкти VARUS

• З 2022 року мережа спрямувала понад 40 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України та інші благодійні ініціативи.

• З початку повномасштабного вторгнення VARUS активно підтримує тих, хто потребує допомоги. Серед цих коштів – мільйони гривень, передані на збори платформи UNITED24, у тому числі на "Ловця шахедів", морські дрони на СБУ та дрони-камікадзе.

• Активну участь VARUS бере у проєкті ГеройCar, що забезпечує військових позашляховиками. Завдяки проєкту "Мчимо до перемоги разом" мережа разом із клієнтами системно збирає кошти на закупівлю автомобілів – на фронт щомісячно передають по 2 позашляховики для військових потреб.

• VARUS також допомагає дітям та бездомним тваринам. Для проєкту "Дитинство без війни", який займається евакуацією дітей-сиріт із прифронтових територій, мережа разом з клієнтами за 2 роки вже зібрала понад 4 мільйони гривень.

• Щорічно VARUS проводить акцію "Доброгривня для хвостатиків", підтримуючи притулки для тварин. У 2024 році, спільно з фондом Happy Paw, зібравши 310 500 гривень, було передано 2 000 кг корму для безпритульних евакуйованих тварин.

Підтримка економіки України

Сьогодні, коли країна переживає важкі часи, VARUS є одним із найбільших платників податків серед українських бізнесів, роблячи значний внесок у зміцнення економічної стійкості країни. Тільки за перший квартал 2024 року мережа перерахувала до державного бюджету 364,9 мільйона гривень. А за весь 2023 рік сума сплачених податків та зборів склала 1,1 мільярда гривень.

Як один з найбільших ритейлерів України, компанія продовжує створювати нові робочі місця, що забезпечує українців стабільною роботою з гідними умовами. Особливу увагу тут приділяють підтримці внутрішньо переміщених осіб – понад 900 з них знайшли роботу в мережі з початку повномасштабного вторгнення, з яких 300 продовжують працювати й сьогодні. Щобільше, в минулому році компанія стала партнером Програми розвитку ООН (ПРООН) з навчання та працевлаштування українців. У межах цього проєкту співробітники мережі проходили спеціальне навчання з наставництва, щоб допомогти новачкам швидше адаптуватися та стати частиною команди VARUS.

Раціональний шопінг та справжня лояльність

VARUS завжди прагне зробити так, щоб покупки були не лише зручними, але й максимально вигідними. Для цього було створено програму лояльності VARUS PERFECT, яка вже майже 10 років допомагає клієнтам мережі економити на щоденних покупках. Щомісяця до програму лояльності VARUS PERFECT приєднуються 30 000 нових клієнтів. На сьогодні зареєстровано вже понад 1,6 мільйона активних карток, 688 000 учасників успішно заощаджують разом із VARUS.

Переваги для учасників програми VARUS PERFECT:

миттєвий кешбек 1% за кожну покупку;

можливість розраховуватися накопиченими бонусами;

зручний електронний гаманець і можливість відстежувати бонуси у мобільному застосунку VARUS;

подвійний кешбек, якщо сума покупок за поточний місяць — від 5 000 грн.

Курс на діджитал – мобільний застосунок

Мережа активно впроваджує діджитал-інновації, роблячи процес покупок ще зручнішим та вигіднішим завдяки мобільному застосунку VARUS. Для багатьох клієнтів цей застосунок став незамінним інструментом у повсякденному житті – щомісяця ним користуються понад 230 000, а щоденно – понад 42 000 унікальних користувачів.

Функціонал застосунку VARUS постійно розширюється і з ним робити покупки ще простіше.

Корисні функції застосунку VARUS:

• Електронна картка програми лояльності і баланс бонусів

• Історія покупок та електронні чеки

• Карта та адреси супермаркетів. Наявність генератора та вільних розеток.

• Актуальні інформація про акції та знижки

• Сканер цін – дуже зручно шукати товари, на які нараховується "Національний кешбек"

• Сервіс швидких покупок Scan&Go – оплачуйте покупки прямо в застосунку

• Можливість перераховувати бонуси на благодійність

Безчергово: каси самообслуговування, Scan&Go та сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA

У супермаркетах VARUS активно впроваджуються сучасні рішення, що дозволяють клієнтам заощаджувати час та уникати черг. Окрім традиційних кас, доступні зручні каси самообслуговування, які вже здобули популярність серед клієнтів. В усіх нових магазинах встановлюються КСО.

Ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час – сервіс Scan&Go. За допомогою цієї функції в мобільному застосунку VARUS можна сканувати штрих-коди товарів, далі вони потрапляють у віртуальний кошик і все що вам лишається – оплатити покупки прямо у смартфоні. Це сучасний підхід, який робить процес покупок максимально швидким і зручним.

Також популярним є сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA. Завчасно планувати свої покупки — це реально. Понад 1 000 000 клієнтів вже оцінили комфорт, швидкість, зручність та інші переваги шопінгу з VARUS.UA. Там є все, що потрібно для приємних покупок, а доставка — це чудовий спосіб отримати улюблені товари прямо до дверей дому в обраний час.

До речі, у 2023 році VARUS став першим в Україні, хто впровадив інноваційний DarkStore у Києві, що дозволяє обробляти онлайн-замовлення в шість разів швидше.

Власні торгові марки

Мережа супермаркетів пропонує не лише широкий асортимент товарів від українських та міжнародних виробників, але й 12 власних торгових марок (ВТМ), під якими представлено понад 2 000 найменувань продукції. Це результат ретельного підходу до створення якісної продукції, яка відповідає потребам кожного клієнта. Завдяки широкому асортименту, продуманій ціновій політиці та контролю якості, власні ВТМ VARUS є конкурентоспроможними навіть серед відомих брендів та стали невід’ємною частиною повсякденного вибору українців, гарантуючи вигоду та надійність у кожній покупці.

Власне виробництво

Багато уваги компанія приділяє розвитку власного виробництва. Тому VARUS CAFE – це більше, ніж просто місце, де можна перекусити. Тут панує затишок, стильний інтер’єр та приємне освітлення, що створює ідеальну атмосферу для відпочинку під час шопінгу, дружньої зустрічі або ділового обіду. Меню VARUS CAFE налічує 115 різноманітних страв, серед яких є як м'ясні, так і вегетаріанські позиції. Великий вибір салатів, сендвічів, страв WOK і десертів задовольнить будь-який смак. Особливою гордістю є піца власного виробництва, яку готують прямо на місці, даруючи кожному відвідувачу свіжий та неповторний смак. У VARUS CAFE є можливість зробити каву чи фреш-сік, або навіть працювати і, звісно, підзарядити гаджети, коли в цьому є потреба.

Розвиток, масштабування та плани на майбутнє

Мережа VARUS не зупиняється на досягнутому та має амбітні плани для подальшого розвитку. Серед них — розширення своєї присутності у Центральному та Південному регіонах України, відкриваючи нові магазини та освоюючи нові міста.

Враховуючи постійні зміни у галузі та економічному становищі, мережа продовжить впроваджувати гнучкі підходи, оптимізувати внутрішні процеси та підвищувати рівень обслуговування для поліпшення клієнтського досвіду. Технологічні новинки, різноманітні гейміфіковані акції, сучасний функціонал мобільного застосунку та підвищення якості й швидкості доставки онлайн-замовлень – все це також очікує на клієнтів VARUS у майбутньому. Тож VARUS продовжує рухатися вперед, орієнтуючись на потреби клієнтів та впроваджуючи найсучасніші рішення заради того, щоб забезпечувати подальший розвиток українського ритейлу.