Розвиток історії навколо банкрутства "Укртатнафти": нардеп Кучеренко звернувся в Міноборони і "Нафтогаз"

Історія з різким зростанням в "Укрнафті" виручки у 1-му півріччі 2024 року може свідчити про наявність штучного спотворення цін продажу нафти "Укрнафти", шляхом їх самостійного завищення до неринкових меж, з метою звітування перед суспільством про надприбутковість видобутку нафти. Про це у своєму дописі у Facebook повідомляє народний депутат Олексій Кучеренко, який звертає увагу на те, що одночасно з цим дохідна частина іншого очолюваного Корецьким підприємства, "Укртатнафти", зменшилася на 41 мільярд гривень у звʼязку з виведенням центру прибутку до "Укрнафти". Про це йдеться у матеріалі видання Телеграф.

Кучеренко попереджає, що результатом таких операцій з фінансовими потоками між двома державними компаніями — "Укрнафтою" і "Укртатнафтою", очолюваними Сергієм Корецьким, може стати банкрутство стратегічного Кременчуцького НПЗ "Укртатнафти".

"З викладеного вбачається системна робота з доведення до банкрутства Кременчуцького НПЗ, бо прибуткову складову повністю забрано до "Укрнафти", одночасно штучно сформовано неринкову вартість нафти, яку закладено до позовних вимог "Укрнафти", і у разі несплати сьогодні, 18 вересня, "Укртатнафтою" встановленого Верховним судом судового збору, судове провадження буде закрито і "Укртатнафта" має сплатити "Укрнафті" 6,4 мільярда гривень, яких в неї немає і не передбачається", — попереджає Кучеренко.

Нардеп повідомив, що з огляду на таку ситуацію він вже направив депутатські звернення до Міноборони і "Нафтогазу" з вимогою негайно втрутитися в ситуацію з доведенням до банкрутства стратегічного НПЗ, а також зобов’язати Корецького негайно здійснити оплату судового збору з метою неупередженого судового розгляду і винесення законного остаточного рішення по справі щодо "зниклої" нафти.

Нардеп також заявляє, що дії Корецького можуть бути спрямовані на штучне завищення прибутковості "Укрнафти" шляхом перекачування ресурсів з "Укртатнафти", що по суті, руйнує фінансову стабільність останньої.

За його словами, такі дії можуть бути частиною системного плану з доведення "Укртатнафти" до банкрутства. Нардеп підкреслює, що "афера" може полягати в маніпуляціях з цінами на нафту.

Крім того, нардеп звернув увагу на можливі маніпуляції з ціною на нафту, яка використовується в судовому процесі. Як йдеться у матеріалі, ціна на нафту, яка зазначена в судовому позові, суттєво перевищує реальну ринкову вартість. Якщо ринкова вартість нафти в обсязі 183 тисяч тон складала приблизно 4,2 мільярда гривень, то в позові зазначено 6,4 мільярда гривень, що є завищеною ціною.

Нардеп також вважає, що ця ситуація вимагає негайної реакції з боку державних акціонерів — Міністерства оборони та "Нафтогазу". "Як так вийшло, що нафта "Укрнафти" коштує наполовину дорожче, ніж на світовому ринку? ", — запитує у своєму дописі Кучеренко.

Депутат також вимагає проведення термінового аудиту діяльності "Укрнафти" і "Укртатнафти" для виявлення всіх можливих порушень і маніпуляцій. За його словами, саме держава має взяти на себе відповідальність за забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств в умовах війни.