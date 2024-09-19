Meest China оголосила про нову послугу – доставку комерційних вантажів з Південної Кореї

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У вересні 2024 року Meest China, міжнародна поштово-логістична компанія, яка входить у групу Meest, запустила доставку комерційних вантажів з Південної Кореї до України. Це стало логічним продовженням роботи на згаданому напрямку після налагодження доставки поштових посилок.

Відтепер з’явилась опція більших вантажів – від 20 кг, що може зацікавить малий та середній ритейл-бізнес, а також замовлення для власного користування більш габаритних товарів.

Доставка з Кореї в Україну займає від 12 днів за умови доставки авіатранспортом та від 58 днів при доставці морем. Щодо тарифів, то передбачена ціна $13,9 /кг доставки авіа та $3,7/кг – морем. Митне оформлення включене у тариф.

За статистикою поштових замовлень клієнтів компанії, найчастіше з Кореї замовляють доглядову та декоративну косметику (понад 50% від усіх посилок), поліграфія — друковані альбоми, плакати, книги, стікери із зображенням улюблених музичних гуртів жанру К-РОР (30% від замовлень), автомобільні запчастини та аксесуари, одяг, аксесуари та ін.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року компанія розпочала доставку із Південної Кореї замовлень із популярних маркетплейсів, у вигляді поштових відправлень вагою до 20 кг та вартістю до 150 євро.

Вибір маркетплейсів тоді базувався на результатах опитування серед клієнтів компанії: 80.3% опитуваних проголосували за доставку з Gmarket, 76.3% згадали SweetCorea і 75.7% проголосували за BeautynetKorea.

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Довідка про компанію

Meest China, яка входить до холдингу Meest, працює на ринку поштово-логістичних послуг з 2014 року та є лідером у доставці з Китаю в Україну. Спеціалізація – доставка товарів у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Має представництва в Китаї, Узбекистані, Польщі, Німеччині та Україні та власні склади в Україні, Японії, Південній Кореї та Китаї.

Компанія має 100% українське коріння та з перших днів вторгнення активно допомагає військовим, за що в 2023 році отримала подяку від головного управління розвідки МО України за систематичну допомогу та активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України

Більше про компанію та послуги: https://meest.cn/.