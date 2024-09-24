Засновник Coral Energy Тахір Гараєв і мережа його компаній допомагають РФ обходити санкції, – розслідування

Related video

Попри введені Заходом санкції, Росія й далі отримує прибутки від торгівлі нафтою, які спрямовують на фінансування її кровожерливої воєнної машини. Однією з таких організацій, котрі мають потрапити до санкційного списку ЄС, є Coral Energy, а також мережа компаній, яка має тісні зв'язки з російським нафтовим сектором і далі обходить санкції, тим самим надаючи підтримку Росії у фінансуванні її агресивної політики. Про це йдеться в розслідуванні УНІАН "Coral Energy та компанія". Хто допомагає Росії обходити санкції", передає gordonua.com.

Авторка Тетяна Стежар зазначає, що Coral Energy заснував Тахір Гараєв 2010 року. До травня 2023 року Гараєв володів 100% акцій компанії через складну корпоративну структуру. Його холдингова компанія Novus Middle East DMCC (ОАЕ) контролювала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЕ).

"Однак під зростаючим тиском на компанії, що сприяють обходу західних санкцій, Гараєв передав 60% акцій Novus Middle East DMCC компанії Pura Vida Holding Limited (ОАЕ), якою керує менеджмент Coral. Цікаво, що одним із ключових менеджерів цієї організації є Анар Мадатлі, родич Гараєва. Проте, незважаючи на формальну передачу акцій у липні 2024 року, Гараєв продовжує контролювати Coral Energy через довірених осіб", – ідеться в розслідуванні.

Співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін зазначає, що основним "управлінцем" Кремля, який відповідає за "тіньовий флот" і "тіньові нафтодолари" незаконного президента РФ Володимира Путіна, є саме Гараєв. За його словами, засновник і керівник Coral Energy володіє великою кількістю дочірніх компаній через мережу офшорів і підтримує тісні зв'язки з російською й азербайджанською владою, зокрема з керівником "Роснефти" Ігорем Сєчиним.

"Очевидні взаємозв'язки між особами та їхніми активами: Тахір Гараєв і Анар Медетлі управляють Coral Energy й Polar Energy, які формально знаходяться під контролем різних осіб для приховування справжніх власників; Адолет Керімов і Ахмед Керімов беруть участь у координації операцій Coral Energy, підтримуючи зв'язки з російськими й азербайджанськими спецслужбами; Ігор Сєчин – гаманець Путіна, важлива постать, пов'язана з російським державним контролем над енергетичними активами, використовує Coral Energy для обходу міжнародних санкцій. Це досить докладний список основних осіб, які мають перебувати як під санкціями, так і під кримінальним переслідуванням. Але світ і Україна їх майже не бачать", – наголошує Амелін.

Авторка розслідування виявила цілу низку компаній, які допомагають РФ торгувати нафтою в обхід санкцій. Серед них – Voliton DMCC, Pontus Trading DMCC, Nord Axis Ltd, Polar Energy SA, Alpen Energy LLC.

Амелін нагадав, що Гараєв потрапив під санкції президента України Володимира Зеленського і США, проте й далі керує своєю бізнес-імперією через підконтрольних осіб і компанії. Також він перебуває в розшуку на вимогу турецької прокуратури. Тому він почав переоформлювати й перепродавати свої компанії, тоді як інші учасники досі не підпадають під санкції і мають можливість обслуговувати російські інтереси. Усі ці компанії разом як частина складної та непрозорої мережі й далі постачають російську нафту, допомагаючи Росії уникати санкцій, і підривають зусилля міжнародної спільноти щодо тиску на агресора. Це дає змогу Росії фінансувати свою війну проти України, зберігаючи важливі економічні потоки, попри міжнародні зусилля зупинити її, зазначає авторка статті.