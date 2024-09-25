"Мене взяли як заручника і вимагають гроші": Коломойський заявив, що не збирається вносити заставу

Бізнесмен наголосив, що ще до арешту йому повідомили про те, яким буде розмір застави.

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Сьогодні, 25 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського із застави у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис. гривень на домашній арешт або особисте зобовʼязання. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олексій Глянь, який повідомив, що ця ухвала про відмову у задоволенні клопотання змінити запобіжний захід оскарженню не підлягає.

Під час судового засідання Коломойський пояснив, чому відмовляється вносити визначену судом заставу у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис. гривень.

"Я вважаю, що це кримінальний рекет, який йде з самого верху. І з самого початку мені казали про те, що буде 3 мільярди з чимось, ще до того, як мене посадили. Мене попередили працівники служби СБУ у високих чинах, що буде мільярдна застава", — наголосив Коломойський.

Бізнесмен зазначив, що розмір застави впродовж останнього року змінився з близько 3,9 млрд до 1,8 млрд гривень.

"Сама головна задача, щоб я сидів у в'язниці. Ось я сиджу", — сказав Коломойський.

Він сказав, що відмова вносити заставу — це його принципова позиція.

"Бо я вважаю, що це рекет на державному рівні із використанням усіх силових структур, і в тому числі судової влади", — наголосив Коломойський.

Він пояснив, що відбувається насправді.

"Мене взяли як заручника, посадили до в'язниці та вимагають гроші", — сказав бізнесмен.

Своєю чергою, адвокат В'ячеслав Краглевич нагадав, що кінцевий строк тримання Коломойського під вартою мав закінчитися 2 вересня 2024 року, однак сторона обвинувачення подавала клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу.

Водночас Краглевич зазначив, що Коломойський не буде сплачувати будь-який розмір застави, який буде визначений судом.

"Ми просимо змінити цей запобіжний захід, який зараз встановлений, з застави відповідно на домашній арешт… або встановити відповідно особисте зобов'язання", — звертався до суду Краглевич.

Своєю чергою, адвокат Олександр Лисак наголосив, що застава не внесена, бо є непомірною. За його словами, Коломойський не вважає за потрібне вносити будь-які кошти, бо відсутня обґрунтована підозра і відсутні ризики, на основі яких була оголошена підозра.

Крім того, адвокат Олег Пушкар відзначив, що останній рік, під час тримання Коломойського під вартою, жоден ризик, про який каже сторона обвинувачення, не виправдався. Зокрема, Коломойський не намагався сховатися, ні на кого не впливав, ніякі документи не знищував.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак сума застави зменшилася до 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

Під час судового засідання у справі Коломойського 18 липня суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року, а також визначив розмір застави у 650 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Втім, вже 29 серпня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 877 360 000 грн.