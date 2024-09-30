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Нові стандарти естетики із Zemits CryoElegance™

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Що задає тренди в косметологічній індустрії? Звісно, що інновації й Zemits CoolRestore Elegance з технологією CRYOELEGANCE™ може стати перевагою як для розвитку бізнесу, так і для формування унікальної пропозиції, що допоможе обігнати конкурентів. Це запатентована технологія від американського бренду Zemits, що змінює правила гри для б’юті-сфери.

CryoWellness змінює стандарти естетики

В основі технології CRYOELEGANCE™ — контрольоване охолодження, що діє комплексно: омолоджує, моделює, покращує загальний стан шкіри. Температурний контраст не лише покращує роботу кровоносної та лімфатичної систем, але й покращує бар’єрну функцію та прискорює живлення клітин. Природне омолодження, що повертає шкірі справжнє, здорове сяйво!

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Основні переваги CRYOELEGANCE™

Технологія діє комплексно, адже контрольований вплив надзвичайно низькими температурами:

● Покращує тонус та еластичність шкіри, звужує пори. Охолодження сприяє акумулюванню внутрішніх ресурсів організму.

● Зменшує дрібні зморшки та заломи, стимулює вироблення колагену, що є основним структурним білком молодості.

● Посилює бар’єрну функцію та зменшує запалення та почервоніння. Тому CRYOELEGANCE™ часто використовують як фінальний етап комплексного протоколу для заспокоєння шкіри.

● Моделює та зменшує локальні жирові відкладення, такі як "друге підборіддя". Вплив низькими температурами сприяє процесу апоптозу — природного руйнування жирової клітини шляхом розпаду на апоптичні тільця. Це комфортний та безстресовий спосіб моделювання для організму.

Універсальний характер технології, адже апарат Zemits CoolRestore Elegance працює не тільки з обличчям, шиєю, декольте, але й пропрацьовує проблемні зони тіла (живіт, руки, стегна, сідниці), сприяє зменшенню локальних жирових відкладень та загальному моделюванню. Апарат має в комплектації дві маніпули різного діаметра та user-friendly операційну систему з вбудованими режимами роботи. Це комплексний догляд, що виходить за межі звичних косметологічних процедур.

На основі CRYOELEGANCE™ естетист створює комплексні протоколи, що не тільки розширює його перелік послуг, але й збільшує середній чек салону краси. Це зменшення набряків, омолодження, робота з пігментацією і навіть реабілітація.

Звісно, не потрібно забувати про економічну ефективність методики: середня вартість процедури складає 600 грн, при вартості витратних матеріалів — 8 грн на сеанс. Це понад 500 грн чистого прибутку за 1 сеанс. А, отже Zemits CoolRestore Elegance — гарний варіант для швидкого повернення вкладених інвестицій генерації майбутнього прибутку.

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Неінвазивний характер технології та її атравматичність приваблюють велику кількість потенційних клієнтів, адже при значній кількості переваг та комплексній дії CRYOELEGANCE™ майже немає протипоказів. Процедура підходить для роботи з будь-яким типом шкіри та для клієнтів будь-якого віку. Це абсолютно природний процес без реабілітаційного періоду.

Це комплексна дія, що виходить за межі звичних косметологічних процедур.

Результат після перших процедур

Так, Zemits CRYOELEGANCE™ має як миттєвий, так і пролонгований ефект! Підтягнута, пружна шкіра, зменшені зморшки та звужені пори — і це ще все. Технологія запускає тривалий процес оновлення, покращує здоров’я шкіри, зміцнює та зменшує запалення.

Це довготривалі переваги, що точно оцінять клієнти б’юті-індустрії. А наявні гарні результати допоможуть розширити цільову аудиторію та сприятимуть покращенню репутації салону чи кабінету краси.

Запатентована методика, що має безліч переваг як для естетистів, так і для клієнтів індустрії. Holistic процедура, що забезпечує комплексний, природний результат та збільшує прибутки бізнесу. Zemits CoolRestore Elegance — не просто нове обладнання, але вірний шлях до успіху в індустрії.

Більше про переваги та особливості технології CRYOELEGANCE™ та апарату ви знайдете на офіційному сайті бренду zemits.com.ua.