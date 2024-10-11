Прифронтові лікарні отримали від Фонду молодіжної ініціативи "Надія" та Фонду Парамонова новітнє обладнання

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Лікарні, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, отримали у своє розпорядження потрібне новітнє медичне обладнання — апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки, апарати для непрямого масажу серця, пише rn.ua.

Ця велика гуманітарна місія виконана завдяки співпраці БФ молодіжної ініціативи "Надія", Фонду Дениса Парамонова та їх партнерів.

Медичні заклади у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях отримали апарати для штучної вентиляції легень, штучні нирки Prismaflex, а також апарати для непрямого масажу серця EasyPulse. Крім цього, їм надано апарати для вакуумної терапії і зарядні станції.

За словами засновника благодійного фонду та мецената Дениса Парамонова, сьогодні саме прифронтові лікарні мають отримувати підвищену увагу від усіх, хто хоче допомогти в їхньому оснащенні.

"Медичні заклади на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині сьогодні здебільшого працюють цілодобово і у посиленому режимі. Кількість пацієнтів тут настільки велика, що подекуди лікарі знаходяться на робочому місці по кілька змін поспіль. Це дуже виснажує медиків, але іншого виходу немає – потрібно лікувати людей та проводити надскладні операції. Саме тому ми забезпечили місцеві лікарні найсучаснішим обладнанням. Воно дозволить значно покращити якість медпослуг, а також дозволить полегшити труд лікарів", – розповів Денис Парамонов.

У свою чергу голова наглядової ради фонду "Надія", перший заступник парламентського комітету з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль зазначив, що подібні гуманітарні місії виконуються не у перше саме у прифронтових областях країни, де у лікарнях ратують життя поранених захисників України та цивільних.

"Завдяки обʼєднанню зусиль з Фондом Дениса Парамонова ми змогли посилити медиків, яким передали 4 апарати штучної вентиляції легень, 10 апаратів "штучна нирка", які допомагають рятувати життя, а також кінцівки пацієнтам з посттурнікетним синдромом, 10 апаратів вакуумної терапії, завдяки яким в рази швидше загоюються рани на тілі захисників, а також 10 EasyPulse-пристроїв серцево-легеневої реанімації, які повертають до життя пацієнтів із зупинкою серця за рахунок його непрямого масажу. Крім того, ми передали в зону бойових дій більше трьохсот зарядних станцій, які забезпечать живлення навіть в умовах відсутності електроенергії", – зазначив Валерій Дубіль.

Вищезазначене медичне обладнання критично потрібне для лікарень та шпиталів, що першими приймають поранених військових та пересічних громадян. Ті ж штучні нирки, апарати ШВЛ та для непрямого масажу серця вже неодноразово доводили свою ефективність саме у критичні моменти.

"Життя – це найголовніше. І наші медики – це ті люди, які вміють його рятувати, здавалося б, у самих безвихідних ситуаціях. А наявність критично необхідного для цього обладнання – у рази підвищує ефективність зусиль, які лікарі на це витрачають. Наша ж місія – робити все, аби лікарні мали необхідну технічну базу, тобто допомагати рятувати життя. Саме цим ми займаємося з перших днів повномасштабного вторгнення, і продовжимо займатися до завершення цієї війни. Дякую партнерам, зокрема фонду Дениса Парамонова та його команді, за те, що поділяють наші цінності та регулярно приєднуються до наших гуманітарних місій", – додав Валерій Дубіль.

Наостанок благодійники висловили щиру подяку українським медикам, які щоденно у надважких умовах повертають з того світу, лікують та допомагають відновитися тисячам захисників і захисниць, а також цивільним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський "Охматдит" отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Дениса Парамонова та SMK Group.

Благодійний фонд Дениса Парамонова раніше також допомагав "Охматдиту" новітнім медичним оснащенням. Крім цього, сучасне обладнання від Фонду отримували й інші дитячі медичні заклади України, зокрема, і львівський "Охматдит" якому було передано ендоскопічне обладнання на 300 тис. грн.