Як ритейлери обирають постачальників продукції для власних торгових марок. Досвід VARUS

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Підвищення попиту на продукцію власних торгових марок (ВТМ) стало одним зі стабільних трендів в Україні та світі. За даними GFK, частка Private label в українському ритейлі вже перевищила 30%. Цьому сприяє висока якість продукції у поєднанні з більш низькими цінами.

Підбір підприємств для виробництва продукції власної торгової марки — це складний і відповідальний процес, що вимагає ретельного аналізу та співпраці з надійними постачальниками. Як саме обирають постачальників для продукції власний торгових марок великі українські ритейлери розповідаємо на прикладі мережі VARUS.

Як обрати правильного постачальника для виробництва власних торгових марок

Повномасштабна війна змусила українців адаптуватись до загроз та економічних змін. За даними дослідження NielsenIQ, 90% тією чи іншою мірою почали економити на продуктах щоденного вжитку. Чимало клієнтів перейшли з середнього цінового сегмента на низький. Свою частку в цей процес вніс і потужний волонтерський рух — необхідність закупівлі товарів у великих об’ємах зробила товари власних торгових марок більш бажаними.

Мережа VARUS активно розширює асортимент товарів під власними брендами, задовольняючи таким чином потребу своїх клієнтів у якісних та доступних продуктах. На сьогодні у мережі представлені 12 ВТМ, які разом налічують понад 2 000 товарних позицій.

Близько 93% ВТМ в Україні виготовляються місцевими виробниками. Ринок стабілізувався і серйозних проблем із постачальниками продукції ВТМ вже не виникає.

У VARUS розробили чітку схему роботи із виробниками, яка базується на високих стандартах якості, дотриманні всіх нормативних вимог та конкурентоспроможних цінах.

Щоб стати постачальником для мережі VARUS, підприємство має відповідати ряду вимог:

Наявність сертифікатів відповідності якості , таких як HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO та інші міжнародні сертифікати, які гарантують безпечність харчової продукції.

, таких як HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO та інші міжнародні сертифікати, які гарантують безпечність харчової продукції. Документальне підтвердження походження сировини — особлива увага приділяється тому, щоб сировина була екологічно чистою та відповідала стандартам якості як на українському, так і на європейському рівнях.

— особлива увага приділяється тому, щоб сировина була екологічно чистою та відповідала стандартам якості як на українському, так і на європейському рівнях. Наявність сучасного технологічного обладнання — співпраця з компаніями, які впроваджують передові технології виробництва, що забезпечує стабільну якість продукції.

Які підприємства виготовляють продукти під ВТМ VARUS

Товари Private label для VARUS виробляють українські та закордонні підприємства — переважно великі та надійні постачальники, які співпрацюють з відомими брендами. З невеликими локальними виробниками мережа також співпрацює, але тільки якщо вони мають всі документи відповідності стандартам якості та пройшли належну сертифікацію.

Наприклад, соуси ТМ Varto виготовляється на сучасному підприємстві, яке використовує обладнання шведської компанії Alfa Laval. Майонезні соуси виробляються з української соняшникової олії та відповідають останнім фуд-трендам. Важливо, що при виробництві дотримуються роками перевірених рецептів, а всі продукти проходять ретельний контроль.

Для виробництва смаженого насіння ТМ Varto використовується унікальна технологія, що дозволяє солі проникати безпосередньо в ядро. Високотехнологічне обладнання турецької компанії Ozstar забезпечує рівномірне обсмаження насіння. Завдяки поліруванню, продукт не забруднює руки, а упаковка в безкисневому середовищі дозволяє зберігати свіжість і смак протягом усього терміну зберігання.

Продукція ТМ Extra Milk, яка нещодавно з’явилась в асортименті VARUS, виготовляється на українському підприємстві, що працює за європейськими стандартами якості та має сертифікацію HACCP. Молоко, з якого виготовляється продукція, має найвищу категорію якості — екстра. Це забезпечує високу чистоту та якість, без використання гормональних стимуляторів або антибіотиків.

Ще один із прикладів успішної співпраці VARUS — це партнерство з Херсонським маслозаводом. З 2019 року ТДВ "Херсонський маслозавод" есклюзивно для VARUS виготовляє декілька видів сирів власної торгової марки Varto, а саме: "Королівський" 45%, "Гранд" з волоським горіхом та фенугреком 50%, "Мааздам" 45% та "Радомер" 45%. Вся продукція вирізняється високою якістю. Кожен товар проходить ретельну перевірку відділом якості VARUS та відповідає всім стандартам українського законодавства.

Мережа VARUS ретельно підбирає підприємства для виробництва своїх товарів, гарантуючи, що кожен продукт відповідає найвищим стандартам якості. Система сертифікації, контроль за процесами виробництва та використання сучасних технологій дозволяють створювати конкурентоспроможну продукцію, яка відповідає потребам українських споживачів.

Схема роботи з постачальниками

Співпраця з виробниками починається із детальної перевірки їхнього підприємства на відповідність високим стандартам VARUS. Після відбору потенційних постачальників проводяться переговори, під час яких обговорюються деталі виробництва, стандарти якості та логістичні аспекти.

Усі партнери зобов'язані дотримуватися суворих норм у виробництві продукції. Важливим елементом є контроль за кожним етапом виробництва, починаючи від вибору сировини, закінчуючи кінцевою упаковкою товару. Продукція, що виробляється для ВТМ VARUS, має бути безпечною, високоякісною та відповідати вподобанням клієнтів.

На сьогодні кількість брендів, асортимент та обсяг продажів продукції власних торгових марок в Україні динамічно зростає. У 2023 році частка продажів ВТМ збільшилась на 12% у порівнянні з 2022 та на 3% порівняно з 2021 роком. У минулому році Україна ввійшла у топ-30 за ринковою часткою ВТМ, за даними Statista.

Враховуючи зростаючу популярність власних торгових марок в Україні та світі, мережа VARUS у найближчі роки планує збільшити частку ВТМ майже на 25% як у food, так і в non-food категоріях.