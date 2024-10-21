У Києві та Гаазі вчетверте пройде International Sustainability Forum

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Для підтримки України Асоціація експертів зі сталого розвитку разом з партнерами об'єдналися задля створення міжнародної стійкої бізнес-екосистеми для відновлення та розвитку економіки та вчетверте організовують Міжнародний форум сталого розвитку ISF’2024.

Метою заходу, що пройде 24 жовтня у Києві та 25 жовтня у Гаазі, є консолідація бізнес-сектору України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для пошуку механізмів залучення інвестицій для відновлення України.

Форум складатиметься з панельних дискусій, представлення досліджень, а також експертного нетворкінгу.

Учасниками Форуму стануть державні структури — Міністерство економіки України, Національний банк України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Асоціація НАБУ, фінансові інституції та міжнародні організації — IFC, EBRD, GIZ, UNIDO, JICA, UNDP в Україні, Міжнародний фонд "Відродження", українські та міжнародні компанії з різних секторів економіки, громадські організації та асоціації.

24 жовтня обговорюватимуться вимоги до України у процесі євроінтеграції, потреби економічного зростання на засадах сталого розвитку, роль донорів, залучення фінансування.

Участь у форумі в Києві візьмуть Олексій Соболев, перший заступник міністра економіки України, Киреєва Вікторія, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України, Володимир Мудрий, голова Правління Незалежної асоціації банків України, Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні, Олена Волошина, старша директорка IFC в Україні, Олексій Поволоцький, Керівник Департаменту з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури ДТЕК, Адомас Аудіцкас, заступник голови правління компанії МХП.

"Цьогоріч форум більше зосереджується на фінансовому ринку. Це пов'язано із тим, що ми розглядаємо питання євроінтеграції та залучення міжнародних інвестицій. І коли ми говоримо про інвестиції в економіку країни, ми маємо розуміти геополітичний контекст і правила залучення коштів в Україну", — зазначила голова Асоціації експертів зі сталого розвитку, експертка зі сталого фінансування Аліна Соколенко.

25 жовтня форум у Гаазі відкриє Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день форуму розпочнеться з обговорень тем співпраці для зміцнення стійкості та поствоєнного відновлення, розбудова інфраструктури, інтеграція принципів циркулярної економіки та ресурсоефективності у стратегію відновлення України, роль розвитку людського капіталу, вплив війни на продовольчу індустрію та сільське господарство.

Участь у форумі в Гаазі візьмуть Марія Малая, перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Віктор Дума, Заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Укргазбанку, Іма Хренова-Шимкіна, менеджерка проєктів у Німеччині, Європі, Південно-Кавказькому в GIZ, Андрій Заріпов, керівник проєкту "Клімат та стале фінансування в Європі" Групи Світового банку, Андрій Колпаков, керівник корпоративного бізнесу в Nova Post, Анастасія Соботюк, директорка із зв’язків з інвесторами та ESG комплаєнсу в МХП.

ТЕМИ ФОРУМУ в КИЄВІ

Вступ України до ЄС — що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку

Роль та вплив донорів під час війни та післявоєнного відновлення — які програми та плани реалізуються?

Залучення фінансування та партнерств для відновлення та дій зі сталих цілей розвитку — як це можна зробити?

Розкриття інформації ESG як шлях до соціальних та економічних змін — як залучити всіх зацікавлених сторін?

Посилання на реєстрацію:

https://forms.gle/szi9BpDC7NwcvYLm8

З повною програмою форуму можна ознайомитися на сайті організатора — ASDE.