Добудову Хмельницької АЕС потрібно починати вже зараз для забезпечення енергетичної безпеки України, - економіст

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Добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції потрібно почати уже сьогодні, щоб забезпечити енергетичну стабільність України у майбутньому. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передає УНІАН.

На думку економіста, Україні не варто чекати завершення війни, щоб розпочати будівництво нових енергоблоків ХАЕС. Повоєнна відбудова країни значно збільшить попит на електроенергію, особливо з боку великих промислових підприємств, і саме атомна енергетика повинна стати основою цієї системи.

"Добудову ХАЕС необхідно починати вже зараз, щоб бути готовими до зростання потреб в електроенергії після війни", – зазначив Кушнірук. Він також додав, що відновлення старих теплових електростанцій не має сенсу, і Україна повинна розвивати атомну енергетику паралельно з мережею малих відновлюваних джерел для балансування енергосистеми.

Кушнірук також підкреслив важливість якнайшвидшого початку будівництва нових атомних блоків через невизначеність щодо майбутнього Запорізької АЕС, яка залишається під контролем окупантів.

Нагадаємо, що атомна енергетика є основним джерелом електроенергії для України. Росія це усвідомлює і цілеспрямовано атакує підстанції, які передають електроенергію від АЕС до мережі. Знищення цих підстанцій може залишити українців без світла, навіть якщо атомні станції продовжують працювати. Для вирішення цієї проблеми Міністерство енергетики України домовилося з МАГАТЕ про продовження моніторингової місії на ключових підстанціях. Інспектори МАГАТЕ працюють для захисту цих об’єктів від можливих російських атак, прирівнюючи удари по підстанціях до атак на самі АЕС. Це ускладнює ворогу можливість атак на важливі енергетичні об’єкти, що стало важливою дипломатичною перемогою для України.