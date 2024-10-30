7 трендів в натяжних стелях на 2024 рік від компанії Art Decor

Related video

Натяжні стелі — один з тих видів дизайну, що поступово виходять за межі стандартних рішень, перетворюючись на поле для креативу та експериментів. Компанія Art Decor вже не раз доводила: сучасні технології у поєднанні зі справжнім професіоналізмом дозволяють втілити в життя найсміливіші ідеї, створюючи унікальні та ефектні інтер’єри.

Екологічність матеріалів

Одна з домінуючих концепцій сучасного дизайну інтер’єрів — використання максимально безпечних, екологічних матеріалів. Компанія Арт Декор надзвичайно вимогливо підходить до вибору ПВХ полотна та тканинних полотен, якість яких підтверджена відповідними сертифікатами. Застосування таких матеріалів дозволяє створити інтер’єр, який, окрім довершеної естетики, забезпечує високий рівень комфорту для здоров’я людей, що надзвичайно актуально в епоху зросту екологічної свідомості.

Кольорова гама

У 2024 році при виборі кольорової гами для облаштування натяжної стелі дизайнери рекомендують звернути увагу на такі нюанси:

Найбільш популярні кольори року, що минає — пісочний, беж, а також відтінки зеленого, теракотового та блакитного. Це чисті природні кольори, що допомагають створити відчуття затишку та гармонії.

В тренді — ніжні пастельні відтінки: блідо рожевий, сіро-голубий, лавандовий — ідеальний вибір для атмосфери повітряної легкості та відкритого простору.

Комбінування кольорів в оформленні натяжних стель дозволяє створити м’які переходи, що надають інтер’єру глибини та довершеності.

Багаторівневі конструкції та комбінування фактур

Бажаєте чогось більш оригінального, ніж ідеально рівна стеля? Серед найбільш актуальних концепцій в дизайні натяжних стель від Art Decor:

Дворівневі стелі — надають інтер’єру унікального вигляду, дозволяють виділити функціональні зони в приміщенні.

Комбінування матової та глянцевої плівки — один з найбільш популярних трендів, який допомагає досягти виразних візуальних ефектів, пожвавити дизайн.

Використання чітких геометричних ліній в дизайні натяжних стель дозволяє створювати сучасні стильні композиції та привернути увагу до деталей.

Фотодрук та персоналізація інтер’єра

Технології фотодруку зроблять ваш інтер’єр унікальним, втіливши ваше власне відчуття гармонії. Завдяки фотодруку за авторськими малюнками, завжди можна змінити візуальне сприйняття інтер’єру та підкреслити його індивідуальність. Серед найбільш актуальних напрямів:

Природні мотиви — зображення неба, водних пейзажів або лісу — дозволяють створити відчуття відкритого простору, роблять інтер’єр більш живим та гармонійним.

Елементи абстрактного живопису — легко перетворюють стелю на неймовірно ефектну арт-інсталяцію.

Актуальні поверхні натяжних стель

У 2024 році залишаються актуальними головні дизайнерські уподобання минулих сезонів:

Глянець та дзеркальна поверхня — їх цінують за створення ефекту відображення, що безвідмовно працює на візуальне розширення простору, формує ілюзію світла та глибини.

Відтінки золота, срібла та бронзи — сьогодні все частіше застосовують у сучасних інтер’єрах, коли виникає бажання додати розкоші та елегантності. Такі поверхні можуть виконувати роль ключових акцентів в дизайні приміщення.

Натяжні стелі в стилях лофт та хай-тек — затребувані в лаконічних урбаністичних інтер’єрах.

Вбудовані та приховані світильники

Серед найбільш актуальних трендів в оформленні натяжних стель від компанії Арт Декор:

Втілення ідеї прихованих світильників, що створює м’яке розсіяне світло, яке відразу робить приміщення затишним та вносить нотки інтимності. Такий ефект дають світильники, які встановлюють за декоративними елементами натяжної стелі.

Вбудовані світлодіодні смуги та світлові панелі — найбільш актуальні елементи освітлення для сучасних натяжних стель. Серед їхніх численних переваг — підвищення рівня пожежної безпеки та економія електроенергії.

Акустичні вирішення

Натяжна стеля — один зі способів покращити рівень звукоізоляції та акустики в приміщенні. Це ідеальний варіант для створення комфортного звукового середовища для житлового або офісного приміщення. І, практично, незамінний варіант для домашніх студій та кінотеатрів.