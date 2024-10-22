У Запоріжжі відкрили "Дерево пам"яті" — меморіал, присвячений полеглим захисникам

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У парку Металургів ім. В.А. Сацького в Запоріжжі відкрили "Дерево пам’яті", присвячене полеглим захисникам України. Його створили в межах фестивалю сучасного мистецтва "Gogolfest. Pokrova": група "Метінвест" підтримала задум творчої команди фестивалю, і повністю профінансувала створення інсталяції.

Дев’ятиметрове залізне дерево уособлює вкорінення пам’яті про сталевих українських воїнів, які загинули в боротьбі за незалежну й вільну Україну. На кожній гілці дерева розміщено дзвоники, які за найменшого подуву вітру видають мелодійний дзвін, який символізує голоси бійців. М'яке світло струмує від коренів дерева до його розлогої сталевої крони, де увічнені імена загиблих оборонців.

Цей проєкт передбачає кілька етапів реалізації. Особливу роль відіграє озеленення: у сприятливий сезон планується висадити в’юнкі рослини, які обплетуть сталеві елементи і завершать образ меморіалу як живої пам’яті про героїв.

Встановленню меморіалу передувала низка громадських обговорень і презентацій проєкту родинам загиблих героїв, ветеранським осередкам, а також представникам обласної та міської влади, районних адміністрацій і громадських організацій.

За задумом автора ідеї, військовослужбовця Дмитра Костюминського, завершений меморіальний комплекс уособлюватиме посадки на лінії фронту, де розбиті дерева височіють над захисниками. Сталеве "Дерево пам’яті" — символ боротьби й непохитності українців у прагненні до свободи — стане центром композиції.

"Сотні тисяч захисників і захисниць виборюють вільне та демократичне майбутнє України на фронті. Багато з них, на жаль, зустрічають свій останній бій на полях, у посадках, у розтрощених містечках по всій лінії фронту. Зберегти та передати пам'ять про подвиг наших героїв, не дати їхнім голосам затихнути, а подіям забутися — наш обов’язок. Меморіал "Дерево пам’яті" — важливий крок до вшанування пам’яті полеглих захисників в українському Запоріжжі, яке завдячує своїм життям українським оборонцям", — каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

В урочистому відкритті меморіалу взяли участь очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, в.о. голови Запоріжжя Регіна Харченко, родини загиблих героїв, ветерани, військовослужбовці та містяни.

Нагадаємо, до Дня пам’яті захисників України Група Метінвест створила онлайн-меморіал, присвячений полеглим воїнам-співробітникам. За десять років війни було мобілізовано понад 9000 працівників Метінвесту, сотні з них віддали свої життя, захищаючи Україну від ворога.