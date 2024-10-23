Від чого залежить вартість натяжної стелі?

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Натяжна стеля — реальна можливість практично за декілька годин зробити її поверхню ідеально рівною, красивою та гладенькою. Безліч варіантів дизайну, ніякого пилу та зайвого шуму в процесі монтажу — це, однозначно, плюс. А якщо ви замовляєте її встановлення компанії Нова Стеля — одному з визнаних лідерів у своїй сфері, то це ще й гарантована якість роботи та довговічність конструкції. Але перш ніж замовити натяжну стелю, дуже важливо зрозуміти: у яку суму обійдеться втілення такого проєкту? А головне: які фактори впливають на вартість натяжної стелі?

Що формує вартість натяжної стелі?

Бюджет будь-якого ремонту — це передусім вартість матеріалів, які використовують в процесі. Отже, до вартості натяжної стелі входить вартість всіх елементів конструкції:

полотна стелі — ПВХ полотна або спеціально обробленої полімерним складом, тканини;

багетів, завдяки яким полотно буде щільно прикріплене до стіни, а також — кріпильних елементів;

декоративних вставок з гіпсокартону;

елементів системи освітлення — ламп, дротів, світлодіодної стрічки тощо.

Очевидно, що в кожному окремому випадку для облаштування стелі використовують різні матеріали. Отже, до факторів, що безпосередньо впливають на ціну натяжної стелі, додаємо:

площу приміщення — від неї залежить кількість використаних матеріалів;

особливості конструкції стелі — наприклад, при встановленні багаторівневої стелі, вартість конструкції суттєво зростає;

вибір матеріалу — стелі з ПВХ плівки коштуватимуть дешевше аналогічних конструкцій з тканини;

вибір бренду матеріалу — варто пам’ятати, що серед дешевого асортименту досить складно знайти дійсно якісну продукцію.

Окрім того, кінцева вартість стелі буде залежати від вибору компанії, яка буде займатися виготовленням та монтажем стелі. Компанія Нова Стеля (Київ) здобула популярність в регіоні, значною мірою, завдяки оптимальному балансу доступної вартості виконаних робіт та їхній бездоганній якості.

Від чого залежить вартість монтажу?

Скільки коштує монтаж натяжної стелі від Nova Stelya? На його вартість впливає:

Вибір матеріалу — для встановлення натяжної стелі з ПВХ-полотна застосовують будівельне теплове обладнання, що потребує додаткових витрат. Окрім того, за умови гарпунного кріплення, що вимагає досвіду, майстерності та надзвичайно точного розрахунку площі полотна, також зростають розцінки на монтаж. Втім, така стеля буде виглядати ідеально, окрім того, її можна, за потреби, зняти та потім повернути на місце.

Площа і конструкція стелі — варто взяти до уваги наявність додаткових елементів, що ускладнюють монтаж: конструкція з декількох рівнів, складна система підсвічування, стелі в стилі "зоряне небо", а також — стелі з фотодруком.

Особливості приміщення — наявність стояків, які доведеться обходити, складних криволінійних ділянок, необхідність обійти вентиляційні витяжки та кондиціонери, кільця для світильника та інші елементи.

На чому можна, але не варто економити?

Добре відомо, що наше самопочуття та стан здоров’я значною мірою залежить від якості та екологічної безпеки матеріалів, що оточують нас щодня. Тренд на натяжні стелі має й свій тіньовий бік. Сьогодні на ринку можна знайти величезну кількість контрафактних матеріалів, які, за зовнішніми ознаками, може відрізнити лише професіонал.

Неякісна плівка або тканина для натяжної стелі в такому разі може вирізнятися підвищеним вмістом токсичних речовин та бути небезпечною для людей, особливо — зі схильність до алергічних реакцій. Окрім того, досить вірогідно, що ви знайдете дешеві розцінки у компаній, що не мають достатнього досвіду та певної репутації, а також пропонують лише обмежений асортимент пропозицій. Та чи варто ризикувати?

Як не потрапити в пастку та замовити натяжну за дійсно вигідною ціною? Найпростіший шлях до відмінного результату — це вибір серед компаній з найбільшим числом позитивних відгуків від реальних замовників та значним досвідом роботи. Маючи справу з компанією Nova Stelya Kiev, ви можете бути впевнені — результат буде саме такий, на який ви сподіваєтесь. А розрахунок вартості вашого проєкту — прозорим та зрозумілим, без жодних несподіванок.