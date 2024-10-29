Пошук механізмів залучення інвестицій для сталого розвитку в Україні

Підсумки та головні тези 4th International Sustainability Forum.

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В Києві та Гаазі вчетверте відбувся Міжнародний форум сталого розвитку, метою якого стала консолідація бізнес-сектору України та ЄС, міжнародних інвестиційних банків та фондів, а також виконавчої та законодавчої влади для проведення ефективної та практичної дискусії щодо пошуку механізмів залучення інвестицій для сталого розвитку та зеленого відновлення України.

Форум четвертий рік поспіль організовує Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE).

Захід зібрав понад 700 учасників – провідних експертів сталого розвитку, представників виконавчої та законодавчої влади України, бізнес-сектору України та ЄС, громадських організацій та асоціацій, програм ООН, а також дипломатів та журналістів.

Учасниками Форуму стали Міністерство економіки України, Національний банк України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Асоціація НАБУ, фінансові інституції та міжнародні організації – IFC, EBRD, GIZ, UNIDO, JICA, UNDP в Україні, Міжнародний фонд "Відродження", компанії з різних секторів економіки, громадські організації.

В рамках першого дня обговорювались вимоги до України у процесі євроінтеграції, потреби економічного зростання на засадах сталого розвитку, роль та вплив донорів під час війни та післявоєнного відновлення, залучення фінансування та партнерств.

Форум у Гаазі відкрив Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день форуму був присвячений обговоренню тем співпраці для зміцнення стійкості та післявоєнного відновлення регіону, розбудова стійкої та сталої інфраструктури, інтеграція принципів циркулярної економіки та ресурсоефективності у стратегію відновлення України, роль розвитку людського капіталу у післявоєнному відновленні, вплив війни на продовольчу індустрію та сільське господарство.

"Цьогоріч форум більше зосередився на фінансовому ринку. Це пов'язано із тим, що ми розглядаємо питання євроінтеграції та залучення міжнародних інвестицій. І коли ми говоримо про інвестиції в економіку країни, ми маємо розуміти геополітичний контекст і правила залучення коштів в Україну", — зазначила голова Асоціації експертів зі сталого розвитку Аліна Соколенко.

Тези, озвучені під час першого дня форуму в Києві

· Олексій Соболев, Перший заступник Міністра економіки України, наголосив на важливості реалізації ухваленого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні до 2030 року. План передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки, та для його здійснення знадобиться близько 114 мільярдів євро. Залучення партнерів та міжнародних інвесторів є ключовими на цьому шляху.

· Катерина Рожкова, Перша заступниця Голови Національного банку України, зауважила, що окрім екологічного компонента у структурі ESG, соціальний аспект має велике значення. Важливим є також відповідальне споживання як компаній, так і громадян.

· Роман Шахматенко, Керівник портфоліо проєктів з енергетики та охорони довкілля ПРООН, підкреслив, що необхідно чітко визначити рамки підходу 4R – Reconstruction, Recovery, Reforms, and Returns – який об'єднує зусилля на підтримку відбудови України.

Тези, озвучені під час другого дня форуму в Гаазі

· Марія Мала, Перша заступниця Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, підкреслила, що завдяки новим правилам, що спрощують будівництво та підключення до електромереж, уряд підвищує стійкість за допомогою розподілених відновлюваних джерел енергії. Вона розповіла про Фонд декарбонізації України, який пропонує низькопроцентні кредити для впровадженні сталих енергетичних рішень.

· Іма Хренова-Шимкіна, Менеджерка проєктів у Німеччині, Європі, Південно-Кавказькому регіоні в GIZ, представила п'ять ключових факторів, необхідних для прогресу: безпека, інновації, освіта, стійкість та узгодженість.