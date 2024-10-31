Рішення не платити за "зеленими" облігаціям Укренерго ухвалено Кабміном у серпні за участі Кудрицького

У серпні уряд України ухвалив рішення щодо призупинення виплат за борговими зобов’язаннями "Укренерго", що фактично означає наближення технічного дефолту. За інформацією економічного експерта Сергія Лямця, колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, який брав участь у цьому засіданні Кабміну, міг скористатися ситуацією для відставки, передбачаючи можливі наслідки, передає "ТСН".

Основна частина боргу "Укренерго" виникла через зобов’язання за "зеленим тарифом" перед виробниками альтернативної енергетики та випуск облігацій у доларах для його покриття, який компанія здійснила ще у 2021 році. Лямець підкреслює, що облігації з валютною прив’язкою мали суттєвий ризик, адже доходи компанії — у гривні. Тому погашення $825 млн боргу стало важким фінансовим навантаженням, яке, за його словами, лягло на плечі держави. Такий підхід створює небезпечний прецедент, оскільки український уряд фактично змушений покривати ці борги з державного бюджету.

З огляду на значні борги, що залишилися після його керівництва, Кудрицькому, на думку Лямця, загрожують запитання як від кредиторів, так і від громадськості. Ситуація із технічним дефолтом може серйозно зіпсувати репутацію ексголови "Укренерго", адже тепер його ім’я пов’язане з одним із найбільш резонансних фінансових провалів державної компанії.

Нагадаємо, у 2021 році "Укренерго" не мало достатніх коштів для покриття боргів за завищеними "зеленими тарифами". Для розв’язання цієї проблеми в листопаді 2021 року було прийнято спірне рішення — залучити закордонний кредит у розмірі $825 млн під високий відсоток 6,8% річних із забезпеченням державної гарантії. Уже 9 листопада 2024 року "Укренерго" має внести перший платіж за кредитом на суму $119 млн (приблизно 5 млрд грн).

Як повідомлялося, на початку вересня Кудрицький подав у відставку з посади голови правління "Укренерго".