Професійне зростання та успіх кожного. Як "Артеріум" розвиває навчання співробітників

Фармацевтичне виробництво завжди вимагало високої кваліфікації працівників. Навчання і розвиток співробітників – важливий пріоритет "Артеріум", де кожен працівник може розвивати свої професійні навички та розвивати свою кар'єру.

В Україні посилюється дефіцит кадрів, що суттєво впливає як на роботу кожного окремого бізнесу, так і на економіку в цілому. Міністерство економіки України оцінює дефіцит кадрів на ринку праці у майже 30%. Дослідження ринку праці України, що провела Європейська бізнес асоціація, свідчить, що ще минулого року 74 % роботодавців зазначили відчутність дефіциту кадрів, 17 % – часткову нестачу кадрів. "Загострення проблеми значною мірою зумовлено масштабною міграцією українців за кордон та мобілізацією до ЗСУ, поглибленням секторальних, професійних та міжрегіональних диспропорцій на ринку праці. Сучасні тенденції щодо попиту та пропозиції робочої сили на вітчизняному ринку праці не сприяють послабленню проблеми дефіциту кадрів", — йдеться у дослідженні Національного інституту стратегічних досліджень.

Отже перед роботодавцями постали серйозні виклики, пов’язані з браком кваліфікованих кадрів: компаніям необхідно не лише знайти персонал, але й провести його професійне навчання, убезпечити та втримати, кажуть експерти ринку праці. "Артеріум" системно підходить до вирішення кадрового питання: співробітникам пропонують різні програми навчання, а також, кар’єрне зростання. "Розвиток співробітників — один із пріоритетних напрямів для нас. Ми прагнемо створювати середовище, де кожен працівник може розвивати свої професійні та особисті навички. Три базові цінності, на яких побудована система навчання співробітників в "Артеріум", – це якість, актуальність та необмеженість", — розповідає Ольга Цапро, директорка з управління персоналом Корпорації "Артеріум".

Навчання – для всіх. Для чого у "Артеріум" запровадили програму менторства

У створенні, виробництві та реалізації продукції ТМ "Артеріум" задіяно більше 2300 працівників. Вже з перших місяців роботи кожен співробітник розпочинає свій шлях навчання. "Ми запровадили в "Артеріум" систему навчання 360° для співробітників всіх рівнів та напрямків діяльності та залучили158 корпоративних викладачів, які діляться своїм досвідом, експертизою і супроводжують співробітників на кар’єрному шляху", — каже Ольга Цапро.

Перший курс, який проходять фахівці, — це спеціальна програма адаптації для нових співробітників "Ласкаво просимо" — навчання, яке знайомить нового співробітника з корпоративною культурою, а також навчальні модулі, що допомагають новачкам швидко інтегруватися в робочий процес і зрозуміти основні аспекти своєї роботи. Дуже важливо, що кожного нового співробітника супроводжує на шляху адаптації наставник, який теж, перш ніж ним стати, навчається. Таке поєднання методик навчання та супроводу на час адаптаційного періоду нового працівника дало свої позитивні результати: відсоток тих, хто залишається в компанії після випробувального терміну зріс у порівнянні з попереднім роком, і становить 94% у 2024 р. (90% у 2023).

Для навчання співробітників компанія часто застосовує такий інструмент як бізнес-ігри

Ще одна важлива програма у компанії – менторинг. У рамках програми розвитку в "Артеріум" усім охочим пропонується стати учасниками програми менторингу в ролі менті – тобто того, хто переймає знання та досвід від ментора. "Маємо 27 професійних менторів з різних підрозділів, які пройшли тривале навчання та готові допомагати, сприяти розвитку наших співробітників. Наші ментори надають цінні поради та діляться власним досвідом, що дозволяє уникнути помилок і прискорити професійний та кар'єрний ріст. Цього року до програми менторингу долучилося й керівництво. Така взаємодія надає унікальну можливість співробітникам працювати пліч-о-пліч з топменеджерами, отримуючи безцінний досвід і практичні поради, які допомагають їм зростати та розвиватися у компанії", — пояснила Ольга Цапро.

Яскравим прикладом успішної кар’єри у фармацевтичній компанії "Артеріум" є Дмитро Свинаренко. Вісім років тому, після закінчення Національного університету харчових технологій, Дмитро розпочав свій шлях у компанії на посаді Спеціаліста з навчання. Завдяки проактивності, енергії та прагненню до розвитку, він швидко заявив про себе як перспективний фахівець. Невдовзі Дмитро очолив групу створення електронних навчальних програм, а з 1 листопада 2024 року обійняв посаду Керівника корпоративного університету.

"Усі можливості для мого професійного розвитку надала компанія "Артеріум". Від працівника вимагається лише бажання зростати, вдосконалювати навички та перевершувати очікування", — зазначає Дмитро, ділячись таємницями свого кар’єрного успіху.

Дмитро Свинаренко, керівник Корпоративного університету

Усе для професіоналізму. Які програми навчання і розвитку пропонують фахівцям у "Артеріум"

Інвестиції у професійне зростання співробітників – важлива складова успішного бізнесу, адже фахівець, який має мотивацію і рухається по кар’єрних сходинках, здатен позитивно впливати на розвиток усієї компанії. Саме тому в корпорації "Артеріум" створюють десятки програм розвитку для співробітників та заохочують фахівців розвиватися і професійно, і кар’єрно. "Для нас важливо, щоб кожен наш співробітник мав доступ до навчального матеріалу будь-де та будь-коли. Для цього ми створили онлайн платформу, яка налічує понад 200 курсів за різними напрямами. Навчальну базу використовують усі: як нові співробітники у період адаптації, так і фахівці виробничих спеціальностей, розробники, експерти зі стандартів якості, спеціалісти з реалізації та інші. Ми приділяємо чимало часу розробці кожної навчальної програми, аби співробітники засвоїли максимум інформації, яка знадобиться в роботі. Крім того, заохочуємо працівників брати участь у зовнішніх навчальних заходах і компенсуємо витрати на навчання, не обмежуючи співробітників у виборі", — розповіла Ольга Цапро.

В "Артеріум" використовуються різні форми навчання: тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, бізнес-ігри, бізнес-кейси та комплексні програми розвитку, менторство та програми лідерства.

"Ми застосовуємо навчання співробітників для різних цілей, ось декілька з них. Перша: коли потрібно допомогти адаптуватися до нових технологій чи процесів, ознайомити з новим програмним забезпеченням, новим обладнанням тощо. Друга: під час підвищення кваліфікації співробітники поглиблюють знання або опановують нові методики для виконання більш складних завдань. Третя: якщо співробітник переходить на нову посаду з іншими функціями, йому може знадобитися додаткове навчання для успішного виконання нових обов'язків", — каже Ольга Цапро.

Ольга Цапро разом з колегами під час тренігу

Звісно, сучасне впровадження інтелектуального виробництва, концептуально нових технологій, новітнього обладнання вимагають змін до швидкості та якості навчання працівників фармацевтичного виробництва. У "Артеріум" використовують весь спектр сучасних методів, форм та інструментів навчання та розвитку:застосування електронної платформи для навчання, симуляційних тренажерів, відеоінструкцій, що дозволяє працівникам ефективно передавати знання та відпрацьовувати навички.

Окрім організації навчальних процесів, у "Артеріум" щороку досліджують результативність проведеного навчання. Ефективність навчання вимірюється за моделлю Кіркпатріка за 4 рівнями: відгуки учасників, результативність навчання (тестування та екзамени), зміна робочої поведінки (результати самоінспекцій), вплив на результати бізнесу (виконання планів та досягнення цілей підрозділів). Після проведення аналізу результатів оцінки ефективності навчання та враховуючи стратегічні цілі компанії, визначаються нові навчальні напрями, які потребують уваги, готуються навчальні програми або цілі навчальні курси. До прикладу, у 2024 році в "Артеріум" вперше стартувала Школа R&D. Метою Школи цього року є не тільки поглиблення експертизи співробітників, а й крос-функціональний розвиток, створення бази знань щодо фармацевтичної розробки та забезпечення передачі знань та досвіду новим поколінням працівників.

Проте не лише менторство, професійні курси і тренінги сприяють розвитку співробітників, в "Артеріум" також піклуються і про покращення м’яких навичок, що може дати чимало переваг бізнесу: покращення продуктивності команди, посилення корпоративної культури в компанії, підвищення залученості працівників до роботи та й загалом — зростання прибутковості бізнесу. "Для керівників такі навички як управління часом, прийняття рішень, мотивація команди та емпатія є ключовими для успішного лідерства. Вони дозволяють ефективно керувати командами, надихати співробітників і досягати кращих результатів. Корпоративне навчання здатне закрити потреби працівників не тільки в розвитку, а й у психологічній стабільності", — пояснила Ольга Цапро.

Фото "Артеріум": у розробці "Артеріум" 120 продуктів В продуктовому портфелі "Артеріум" генеричні та декілька оригінальних продуктів

"Кар’єрний крок": розкрити потенціал кожного співробітника

Дефіцит кадрів в Україні все частіше мотивує вітчизняні компанії докладати зусилля для вирощування цінних кадрів всередині. У "Артеріум" започаткували програму "Кар’єрний крок", мета якої — зміцнювати лідерський потенціал, професійну експертизу компанії та створювати можливості для професійного та кар’єрного зростання кожного співробітника.

"Кожен учасник програми "Кар’єрний крок" може отримати кар’єрну консультацію та свідомо побудувати свій план кар’єрного зростання. Для кожного учасника формуються індивідуальні плани розвитку, залежно від цілей, досвіду, здібностей самих працівників. "Артеріум" надає можливості здійснювати кар’єрний розвиток вертикально, горизонтально та крос-функціонально. До вертикального зростання, тобто розвитку потенційних менеджерів, готують в школах менеджменту та лідерства. Горизонтальний розвиток передбачає розширення власних компетенцій та знань у межах одного рівня ієрархії. Крос-функціональний – набуття вмінь та досвіду в різних сферах і підрозділах компанії: головним стає не рівень посади, а цінність, яку спеціаліст може принести команді або проєкту", — розповіла Ольга Цапро. У 2024 році в програмі взяли участь 200 учасників.

"Я пройшла Школу менеджменту та лідерства, отримала великий багаж знань, і сьогодні я менеджерка з управління проєктами", — розповідає Ганна Подоляка. Її колега інженер з кваліфікації Артем Радіонов каже, що програма "Кар’єрний крок" дозволила отримати важливі знання у сфері менеджменту, що важливо для його подальшого зростання у компанії. Тим часом Вікторія Лобащук розповідає, що починала з позиції укладальника, а зараз працює начальником цеху з виробництва твердих форм готових лікарських засобів. Віталій Євтушенко сім років тому прийшов у "Артеріум", а два роки тому став начальником відділу валідації. Загалом 58 співробітників цього року отримали кар’єрний розвиток у "Артеріум".

Артем Радіонов — інженер з кваліфікації Вікторія Лобащук — начальниця цеху з виробництва твердих форм готових лікарських засобів Віталій Євтушенко — начальник відділу валідації Ганна Подоляка — менеджерка з управління проєктами

"У 2024 році "Артеріум" доклав значних зусиль і досягнув чудових результатів у напрямку розвитку та навчання своїх співробітників, продовжуючи комплексний та системний підхід. Реалізували навчання та розвиток управлінських та лідерських навичок співробітників. Співробітники пройшли комплексне навчання в Школі менеджменту та Школі лідерства. Запровадили комплексну програму для молоді "фАРмуємо лідерів майбутнього". Програма триває 9 місяців і орієнтована на розвиток необхідних компетенцій у молодих співробітників компанії (до 25 років), таких як ефективна комунікація, кросфункціональна взаємодія, емпатія, мотивація тощо. Ми дбаємо про майбутнє "Артеріум" та формуємо нову генерацію персоналу", — зазначає Ольга Цапро.

На її думку, навчання – дієвий інструмент досягнення конкурентоспроможності бізнесу, адже лише освічені керівники можуть управляти та розвивати компанію. "Якщо компанія націлена на розвиток, то потребує й трансформації керівництва:ефективна стратегія розвитку, сміливі рішення та лідерська спритність керівника – для цього необхідно забезпечити для керівників можливість для навчання. 70% керівників "Артеріум" побудували управлінську кар’єру всередині компанії", — резюмувала Ольга Цапро.

Навчання у компаніях сьогодні – це важлива інвестиція у майбутнє. Причому, кажуть в "Артеріум", інвестиція – це не завжди про фінанси, це також про час та зусилля, про ретельну роботу, що приносить позитивні результати. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікації та продуктивності співробітників, збільшення мотивації, залученості та лояльності співробітників. А ще навчальні програми і менторство допомагають швидкій адаптації до змін та інновацій.