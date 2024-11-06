Енергетичний бізнес родини Козицьких кредитується державними банками, - ЗМІ

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Значна кількість компаній групи ЕКО ОПТІМА батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького – Зиновія Козицького, працюють через кіпрські компанії, використовують податкову оптимізацію, кредитуються державними "Укрексімбанком" та "Укргазбанком", причому поручителем за одним із кредитів виступає особисто Максим Козицький. Про це у своєму блозі на сайті "Ділова столиця" пише ексголова ДП "Полтаванафтогазгеологія", голова громадської спілки "Останній бастіон" Геннадій Сікалов, розповідає в своєму матеріалі видання УНІАН.

Він зазначає, що компанії групи "ЕКО ОПТІМА" Зиновія Козицького, які управляють низкою вітрових та сонячних електростанцій у Львівській області, входять до багатошарової структури кіпрських компаній, якими володіє Зиновій Козицький.

"Значуща частина усіх активів Козицьких у сфері "зеленої енергетики" структурована на основі мережі кіпрських офшорних компаній. Ключовою офшорною компанією в цій структурі є кіпрська ZMS ENERGEE LIMITED, яка є власником інших кіпрських офшорів IVENA, DERAVEST, POLIVEST, ZMS HOLDING", — пише активіст, наводячи скрін-копії звітності відповідних кіпрських компаній.

На його думку, дворівнева структура кіпрського сегменту "зеленого" бізнесу Козицьких свідчить, що основною метою побудови такої структури може бути не захист активів, а податкова оптимізація.

"Згідно з фінансовими звітами офшорної компанії IVENA LIMITED, до 2019 року ця компанія виконувала функцію "фінансового хабу" для бізнесу Козицьких: на її рахунки надходили платежі від українських ТОВ, і з них же здійснювалися платежі на інші кіпрські компанії Козицьких та надавалися "позики" їхнім українським ТОВ. Так з балансів підприємств виводилися з-під оподаткування "надлишкові" доходи, за рахунок яких через кіпрські рахунки фінансувалися інші проекти Козицьких в Україні, які в подальші роки "повертали" позики зі своїх доходів кіпрській IVENA LIMITED, зменшуючи прибуток, з якого слід сплатити податки в Україні", — пояснює автор.

За його словами, за 2020-2022 роки лише через IVENA LIMITED "пройшло" щонайменше 20 млн євро. Крім того, компанія IVENA LIMITED у 2018-2022 роках виступала поручителем та гарантом за кредитами компаній Козицьких в "Укрексімбанку та "Укргазбанку" на загальну суму щонайменше 57 млн євро. Причому поручителем за одним із кредитів в "Укргазбанку" виступав діючий голова Львівської ОВА. У свою чергу у фінансовому звіті кіпрської компанії Deravest Limited голова Львівської ОВА Максим Козицький залишається пов’язаною особою, компанія має перед ним фінансові зобов’язання, згадування про які відсутні у декларації посадовця.

На думку Сікалова, така структура енергетичного бізнесу могла дозволити його власникам оптимізувати податки на сотні мільйонів гривень, а можлива причетність до схеми діючого чиновника може містити ознаки конфлікту інтересів та корупції.

"Значуща частина прибутку від діяльності українських ТОВ перераховується на рахунки кіпрських компаній, в той час як до державного бюджету України податок на прибуток не сплачується. За даними актуальної фінансової звітності кіпрських компаній Козицьких та аналогічних звітів за попередні роки, Максим Козицький є пов’язаною особою, що означає його можливість впливати на істотні рішення цих компаній та залученість в управління. Згідно із законодавством, чинні посадовці не можуть бути задіяними до управління активами", — підсумовує Геннадій Сікалов.