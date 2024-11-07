Україна без солі. Чому заблокований видобуток солі на Тереблянському родовищі

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Тереблянське родовище на Закарпатті, єдине в Україні родовище з видобутку солі після втрати Артемсолі та Соледару, опинилося на межі техногенної катастрофи. Співвласник компанії "Катіон Інвест" Валентин Кондратьєв та її директор (його син) Сергій Кондратьєв фактично паралізували видобуток солі. Про це Ігор Герей, один із власників компанії "Катіон Інвест", розповів в інтерв’ю "Економічні Новини", передає УНІАН.

"Було отримано ліцензію на видобуток 500 млн тонн солі, що могло б зробити Закарпаття основним виробником в Україні. Однак, на жаль, ситуація наразі катастрофічна", – зазначає Герей.

За його словами, основні фінансові вкладення у розробку родовища здійснила компанія "Юкон" (їй належить 45% компанії "Катіон Інвест"), яка внесла найбільший вклад в проєкт. Компанія "ЕХО" Валентина Кондратьєва (їй належить 50% акцій) вклала в проєкт значно менше та ще й коштами отриманими від "Юкону" за кредитними умовами під 25% річних. Директором "Катіон Інвесту", на вимогу Валентина Кондратьева, став його син Сергій.

"Проблеми почалися після того, як початковий бюджет проєкту збільшився майже в 3 рази (!), а заплановані строки початку видобутку солі постійно переносились. А Кондратьєви (син і батько) при цьому відмовляли в запиті інших акціонерів відзвітувати про витрачені кошти, які було залучено в проєкт. У відповідь було отримано лише відмовки.

Після цього акціонери запропонували призначити фінансового директора з правом другого підпису для організації планування, фінансового обліку та контролю за витратами коштів, але Кондратьєви відмовилися і від цієї пропозиції. Це і стало початком конфлікту", – пояснив Ігор Герей.

Він додав, що Кондратьєви вже "освоїли" 160 млн грн, які інвестував "Юкон", плюс повідомили про збитки "Катіон Інвест" у 2023 році в розмірі 16 млн грн. При цьому запросили на розвиток у 2024 році ще 169 млн грн.

"Також мені відомо, що наразі вони намагаються продати свою частку за 140 млн грн. Я отримав пропозицію про такий продаж. Тобто, не маючи жодного відношення до більшості вкладених коштів, Кондратьєв-старший хоче отримати "смачний куш" у сумі 190 млн грн. Крім продажу частки, він очікує отримати повернення 40 млн грн кредитування від своєї компанії "ЕХО" на "Катіон Інвест", та ще й за ставкою 25% річних", –додає Ігор Герей .

За його словами, протягом останніх трьох місяців Сергій Кондратьєв не з’являється на роботі, що паралізує роботу Тереблянського родовище. Він звільнив усіх працівників без погодження з акціонерами, залишивши родовище без належного моніторингу та технічного обслуговування.

Через це шахта, яка вимагає постійного відкачування води і підтримки робіт, може стати джерелом техногенної катастрофи, подібної до тієї, що сталася в Солотвино, коли затопило шахту. Інвестори та акціонери не мають доступу до підприємства, фінансових звітів та плану розвитку. Попри критичність ситуації, акціонери не можуть зібратись на збори через неявку Кондратьєвих.

Директор ТОВ "Катіон" Сергій Кондратьєв зараз намагається звільнитися через Господарський суд Закарпатської області. "Схоже, що Кондратьєви хочуть уникнути відповідальності за свою роботу. Адже тільки директор несе відповідальність за діяльність компанії. Якщо трудові відносини буде розірвано через суд, "Катіон" залишиться без директора, який повинен відповідати за можливі негативні наслідки", – припускає Ігор Герей.

Він пояснює, що за українським законодавством, тільки загальні збори акціонерів можуть звільнити директора і призначити нового. На останніх зборах акціонерів у липні та жовтні 2024 року вже піднімалося питання про його звільнення. Проте Кондратьєв старший на них не з’являвся – тому не було кворуму для ухвалення відповідного рішення.

За словами Ігоря Герея, акціонери звернулися до компетентних органів влади і планують подати позови до суду, аби повернути контроль над підприємством, не допустити його банкрутства та запобігти можливій техногенній катастрофі, яка загрожує Закарпаттю.