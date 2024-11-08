Ексзаступник Генпрокурора: розслідування щодо мене — помста представників грального бізнесу

Нещодавній відхід Дмитра Вербицького з посади заступника Генерального прокурора України викликав шквал обговорень. Причиною стало журналістське розслідування "Схем" (Радіо Свобода), в якому були наведені, як стверджується, докази мільйонних статків високопосадовця. У середу, 6 листопада, у пресцентрі "Інтерфакс-Україна" Дмитро Вербицький детально розповів про те, що саме стало причиною скандалу, передає видання Телеграф.

За його словами, медійний тиск на себе та членів родини Дмитро Вербицький відчув, коли ініціював низку резонансних розслідувань щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. Через те, що розслідування ще триває, він поки не може назвати конкретних прізвищ.

"Скажу так: це голова правління одного з банків, яка організувала схему ухилення від податків у сфері ігрового бізнесу. Вони робили фейкові посилання на неліцензовані ігрові майданчики, податки з яких не надходили до державного бюджету. У результаті держава недоотримала одних лише податків на суму 5,7 млрд гривень. Загалом власники цього банку заробили на ігровому бізнесі понад 50 мільярдів гривень. Голова правління банку через різних осіб регулярно передавала мені привіти. Коли ж я написав заяву на звільнення, то вона на своїй сторінці в Instagram російською мовою написала "помста подається холодною". Фактично розписалася з тим, що інспірувала матеріали у ЗМІ проти мене", — зазначив Дмитро Вербицький.

Крім того, командою Вербицького було викрито організовану злочинну групу, що діяла у паливно-енергетичному комплексі та у складі понад 15 осіб на чолі з українським бенефіціаром фінансово-промислової групи Дмитром Фірташем, де збитки склали понад 4,2 млрд грн.

Що до скандалу із незаконним збагаченням, то тут у Дмитра Вербицького є багато претензій до НАЗК, яка у своїх заявах фактично керувалася даними журналістського розслідування, а не перевіреною інформацією.

"Наведу приклад із квартирою в Туреччині. Я вже отримав від НАБУ копію акту обґрунтованого висновку і ознайомився із ним. НАЗК чомусь зробило висновок про незаконне збагачення, оскільки квартира, за даними журналістського розслідування, коштувала 323 тисячі доларів. Можу вас запевнити, що в мене є відповідні документи, зокрема надані мною до НАЗК, які підтверджують, що ця квартира коштує значно менше. Були надані підтверджуючі документи про спроможність моїх батьків на купівлю цієї квартири. Однак висновок був зроблений на основі даних журналістського розслідування, де вказано ціну в 323 тисячі доларів, тому квартиру визнали купленою за заниженою вартістю, що начебто є ознакою незаконного збагачення. Так само й з іншим майном. На сьогодні мною призначений аудит міжнародної організації, і проведені перевірки не виявили жодних порушень у складанні мною декларації, придбанні та користуванні майном чи оренді. Усі ці документи поступово передаються в НАБУ та НАЗК", — заявив він.

Найближчим часом колишній замгенпрокурора після завершення останнього аудиту, який він очікує, планує подати позов на дії НАЗК та їхні висновки.