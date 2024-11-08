Автівки на фронт: MK Foundation передав 50 фургонів Збройним Силам України

8 листопада благодійний фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation вчергове поповнив автопарк підрозділів Сил Оборони. 50 фургонів Volkswagen Transporter слугуватимуть потребам бійців 3-ї Окремої штурмової бригади, Головного управління розвідки, спецпідрозділу "Kraken" та Військової школи імені Євгена Коновальця.

Транспортні засоби відремонтовані та готові рушати в зону бойових дій. 20 фургонів з’являться на Ізюмському напрямку у складі технічного парку 3-ї ОШБр. За словами військовослужбовця "Джонні", росіяни не полишають спроб просунутись вглиб української території на Харківщині. Через постійні обстріли артилерією та ударними БПЛА втрачається, зокрема, і транспорт.

"Автівок завжди не вистачає. Сьогодні — це розхідник, а поповнення автопарку колісною технікою відбувається зазвичай завдяки волонтерам. Тому ці 20 бусів закриють для нас багато питань", — зазначає "Джонні".

Захисникам Харківщини спецпідрозділу ГУР "Kraken" і військовій школі імені Євгена Коновальця передали по 10 автівок.

"Ці машини будуть перевозити БК, людей, евакуювати поранених бійців з полю бою. Ми часто використовуємо такий транспорт для вивезення людей з прифронтових територій. Ці буси економні, невибагливі в обслуговуванні, надійні і максимально універсальні, адже їх можна переобладнати під будь-які задачі", — коментує "Гром", військовослужбовець одного з підрозділів ГУР.

"Машини будуть задіяні як у навчальному процесі новобранців, так і на виїздах в зону виконання бойових дій. Наші інструктори пройшли важкий шлях в складі 3-ї ОШБр та "Азову". Проте, немає нічого кращого, ніж знання, які можна передати, спираючись на власний досвід, тому вони продовжують їздити на фронт, здобувати нові навички, щоб потім вчити цьому курсантів", — розповіла голова служби військової техніки підрозділу Військової школи імені полковника Коновальця Олена з позивним "Дама".

"Доля цих авто — служити і допомагати нашим військовим бороти російську навалу. Ми щиро вдячні та низько вклоняємось кожному нашому військовому за їхній неоціненний внесок у боротьбу за Україну. Зі свого боку, MK Foundation робить все, щоб бути для них надійним тилом та надавати саме ту допомогу, яка потрібна тут і зараз", — підкреслив директор благодійного фонду Олександр Осока.

На сьогодні за сприяння MK Foundation було придбано понад 1800 авто, 30 авто медичного призначення, 5 пожежних авто, а також моторні човни, генератори, зарядні станції та спецтехніка. Загальна сума допомоги сягнула 869,8 мільйона гривень.