Валерій Дубіль: оснащуємо українських розвідників сучасними засобами РЕБ та станціями підсиленням сигналу

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та голова наглядової ради фонду, перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Валерій Дубіль передали Головному управлінню розвідки України новітнє радіоелектронне обладнання для зміцнення оборонних можливостей наших військових. На особистій зустрічі з начальником ГУР Кирилом Будановим обговорювали не тільки актуальні потреби підрозділів, а й подальші плани щодо забезпечення військових передовими технологіями для їхньої безпеки та ефективності на полі бою.

"В умовах сучасної війни, де загрози з повітря та дрони стають звичним викликом, важливо забезпечити українських бійців усім необхідним для протидії. Під час останньої зустрічі з керівництвом ГУР ми вкотре передали новітнє радіоелектронне обладнання, яке підвищує ефективність їхньої роботи. Серед нього — 12 автономних РЕБ систем типу "рюкзак", розроблених для мобільного використання у різних частотних діапазонах, і 4 автомобільні РЕБ системи "Сова", здатні блокувати сигнали на великих відстанях. Додатково передали 2 системи підсилення сигналу для керування дронами "Степ 100", які дозволяють операторам тримати надійний зв’язок і контроль на значній відстані", — прокоментував Валерій Дубіль.

Дубіль також повідомив, що окремий підрозділ ГУР отримав ще 2 автомобільні РЕБ системи "Сова" та підсилювач "Степ 100", які посилять їхній захист у зонах підвищеної небезпеки.

БФ молодіжної ініціативи "Надія" раніше передавав ГУР та іншим військовим підрозділам різне технічне обладнання: транспортні засоби, понад сотню FPV-дронів, термінали Starlink, дрони та тепловізори. Це суттєво допомагає українським військовим виконувати завдання на найскладніших ділянках фронту. "Фонд "Надія" разом із партнерами й надалі підтримуватиме захисників, адже кожна передача — це не лише технічна допомога, а й безпека та збереження життя наших воїнів", — додав Валерій Дубіль.

Формування вантажу стало можливим завдяки підтримці партнерів фонду "Надія": родини Герег і компанії "Епіцентр", фонду "Батальйон Волонтер", а також Романа Бочкали, Євгена Довбні, Юлії Богатирьової, Анатолія Шкрібляка, Олексія Омельяненка, Святослава Нечипоренка, Дмитра Нікітіна, Владлена Нікітіна і Ігоря Кучеренка.

Загалом завдяки зусиллям фонду "Надія" українська розвідка та Сили оборони отримали високотехнологічне обладнання на суму понад 10 мільйонів гривень. Зокрема, було передано понад 40 РЕБ систем різних типів, які сприяють успішному виконанню завдань на важливих напрямках, таких як Курський, Оріхівський, Куп’янський, Лиманський, Покровський та інших.