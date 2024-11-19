Психоемоційний стан під час війни: результати київського центру каністерапії та історії його відвідувачів

Київський центр каністерапії INNIKOS, став першим центром в Україні з надання безкоштовної психоемоційної підтримки за допомогою спеціально навчених собак. Він відкрився наприкінці 2023 року за підтримки Royal Canin Foundation і став першим з чотирьох таких закладів, які відкриваються в різних містах України. Результати діяльності за перший рік роботи вражають: у період з жовтня 2023 по вересень 2024 року центр провів 1799 безоплатних сеансів каністерапії – з них було проведено 301 групова та 1498 індивідуальних сесій.

В Україні каністерапія стає все більш затребуваним методом психоемоційної допомоги, адже поєднує терапевтичний вплив взаємодії з тваринами з професійною роботою кваліфікованих фахівців. В умовах тривалої війни та постійного стресу, до центру звертається велика кількість військових, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей, які постраждали від війни. Так, за рік роботи центру допомогу отримали понад 1660 людей, з них 306 – діти.

Центр INNIKOS розташований у Києві за адресою вул. Прирічна, 27е і пропонує безкоштовні сесії каністерапії для дітей та дорослих, які проводять досвідчені психологи та реабілітолог. Сесії проходять як у груповому, так і в індивідуальному форматах. Деталі та запис на консультацію на офіційному сайті центрів каністерапії — https://canistertherapy.com.ua

"Дослідження та світовий досвід свідчать про те, що каністерапія має позитивний ефект на психологічне здоров'я та емоційний стан людей. Це стосується і тих, хто, як і українці пережили випробування війни. Ми пишаємося тим, що завдяки розвитку цього напрямку в Україні вже сьогодні було проведено 1799 безоплатних сеансів каністерапії за такий короткий проміжок існування центру, — говорить Вікторія Вознюк, директорка зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Рояль Канін Україна", — Цей результат надихає нас на подальші кроки. Так, у червні цього року, за підтримки фонду, у Рівному запрацював другий центр каністерапії DOCADOG, а в планах на найближчі місяці — відкриття ще двох центрів в інших містах України".

Історії відвідувачів центру каністерапії INNIKOS

Оксана Сундугей, 49 років, дружина ветерана. Діти Олеся та Олексій

Мої діти іноді кричать уві сні. Найбільше мене у цьому лякає власне безсилля. Мій чоловік військовий, ветеран. У нас двоє дітей. І війна для нашої сім'ї триває не третій рік. На одинадцятому році війни я почала гостро відчувати страх за дітей та чоловіка. Я буквально почала відчувати свою самотність і неможливість зупинити цю війну, що переросло у постійну тривожність.

Від працівників "База 4.5.0" я чула про каністерапію, не дуже розуміла, як це може допомогти, але вирішила спробувати. У листопаді 2023 року разом із дітьми ми записалися на візитні заняття. Це такі групові заняття разом з собаками для стабілізації емоційного стану та зменшення напруги. Після кількох занять, вперше за довгий час я побачила радість в очах дітей та бажання кудись поспішати та щось робити. Мабуть, тому, що на заняттях ми відчуваємо щиру увагу. А собаки, знаєте, не вміють обманювати. В результаті молодша донечка стала більш комунікабельною, і діти більше не кричать вночі.

Віра Бобрик, 70 років, ВПО з м. Каховка

Я провела 5 місяців під окупацією в Каховці. Щодня існування ставало все більш нестерпним, проте я продовжувала вірити у звільнення міста. А коли загроза моєму життю стала критичною, із болем я вирішила поїхати. Під час складної евакуації я зазнала сильного стресу, а згодом мені поставили діагноз — депресивний розлад органічного генезу.

З вересня цього року я почала відвідувати індивідуальні заняття з каністерапії разом із психологом Світланою. Спілкування із собаками зробило мене більш стриманою та допомогло менше реагувати на негатив. Можливо, це тому, що взаємодія із собаками відбувається на рівні чистих відчуттів, без слів. Це допомагає мені більше відчути себе і свої емоції та потреби, і я зрозуміла, що зараз відчуваю потребу у спокої.

У собак є особливе відчуття життя — вони радіють і живуть тут і зараз. Мабуть, саме це навчило мене наслідувати їхню поведінку: припинити заглиблюватися в минуле та почати по-справжньому відчувати життя. Це дає мені змогу жити далі.

Я раджу всім відвідувати такі заняття. Спілкування з собаками допомагає забути усі негаразди, я отримую море любові та ласки.