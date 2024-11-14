Кочетков про ймовірне припинення державного фінансування "Європейської солідарності": Порошенко сплутав політику з фондовим ринком

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" свідомо і грубо порушила закон "Про політичні партії", витративши бюджетні гроші на купівлю облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму понад 46 млн грн. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков, передає УНІАН.

Він нагадав, що ще в жовтні НАЗК подало позов до Київського окружного адміністративного суду щодо встановлення факту недоцільного використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності партії "Європейська солідарність".

НАЗК встановило, що 27 лютого 2024 року "ЄС" та АТ "Міжнародний інвестиційний банк", що належить Порошенку, уклали угоду щодо надання інвестиційних послуг. Згідно з додатком №4 до цього договору від 29 лютого 2024 року, партія доручила банку закупити 45 235 іменних електронних облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 46 091 750,90 гривень.

27 березня сторони уклали ще один додаток до основного договору щодо продажу придбаних облігацій: 46 мільйонів надійшли на поточний рахунок політсили, втративши при цьому статус бюджетних. І, відповідно, втративши всі обмеження для їх використання.

Купівля облігацій політичними силами за бюджетний кошт не передбачена законом: партія за визначенням є неприбутковою організацією, а купівля і продаж цінних паперів має на меті саме отримання прибутку.

"Зрозуміло, що подібна операція без згоди особисто Петра Олексійовича відбутися не могла. Тобто, колишній президент, чия цікавість до облігацій, варантів та інших високодохідних фінансових інструментів широко відома, вирішив переплутати політичну сферу з фондовим ринком" – написав Кочетков.

Тепер "ЄС" можуть позбавити державного фінансування, а сам Порошенко може використати цю історію в політичних цілях, вважає експерт. "Імпонує, що НАЗК взялося за "святу опозицію", попри крики про політичні переслідування, які гарантовано почнуться… Уявляєте, скільки буде пафосного галасу, якщо це станеться? Тому, поки не почалося, констатую: відбулося свідоме і грубе порушення закону "Про політичні партії". Бо якщо були сумніви, то можна було попередньо проконсультуватись з НАЗК щодо законності угоди, але "ЄС" цього не зробила".

Кочетков також заявив, що купівля облігацій нібито з метою підтримати Сили оборони не може бути виправданям правопорушення: "Хотів би (Порошенко – ред.) допомогти, то просто відмовився б від державного фінансування своєї партії на ту ж суму, на яку купив облігації. Подивиться його декларацію, він цілком спроможний утримувати "ЄС" власним коштом".