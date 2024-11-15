Укрнафта відзвітувала про успіхи, попри невиконання показників фінансових і виробничих планів, — експерт

30 жовтня Укрнафта повідомила про засідання Наглядової ради компанії, на якому були відзначені "відмінні результати роботи менеджменту" та затверджено стратегію розвитку на наступні п’ять років. Очільник Наглядової ради пан Найтинґейл у інтерв’ю Forbes Україна високо оцінив роботу директора компанії Сергія Корецького. Утім, ні сам менеджмент, ні Наглядова рада так і не озвучили конкретні цифри чи порівняння цих результатів із затвердженими планами. Про це пише на своїй сторінці в Facebook політичний оглядач Михайло Шнайдер.

Шнайдер зазначає, що мовчання керівництва щодо виробничих показників компанії може бути пов'язане з тим, що вони гірші від запланованих. За його словами, за перші дев’ять місяців 2024 року середньодобовий видобуток нафти з конденсатом не перевищував 3,9 тисячі тон на добу, що означає річний обсяг у 1,43 мільйона тон. Це нижче цільового показника у фінплані на 2024 рік — 1,59 мільйона тон, та запланованого в стратегії розвитку – 1,72 мільйона тон.

Ситуація з видобутком газу виглядає дещо краще, хоча і тут спостерігається відставання. "Річний видобуток очікується на рівні 1,15 млрд м3, що трохи вище показника у фінплані — 1,11 млрд м3, але знову ж таки нижче за заявлений показник у стратегічному плані — 1,22 млрд м3.", — пише експерт.

Схожа ситуація і в сегменті буріння нових свердловин. За словами Шнайдера, з 30 запланованих свердловин у 2024 році наразі пробурено тільки 2, ще 4 бурять власними силами, а на 7 об'єктах ведуть роботу сторонні підрядники. У підсумку до кінця року, ймовірно, буде завершено лише третину від запланованого обсягу буріння.

За підсумками року, компанія також ризикує не досягти цільових показників із реалізації нафтопродуктів. У дописі йдеться: "Відповідно до фінплану в 2024 році Укрнафта має реалізувати 2,4 млн тон нафтопродуктів, що відповідає показникам 2023 року. Втім за 9 місяців реалізація склала 1,5 млн тон, а це означає, що наприкінці року компанія вийде на 2 млн тон."

Все це, на думку Шнайдера, може вплинути і на фінансові показники: "Чистий дохід від реалізації продукції за півроку досяг 52 млрд грн, а на кінець року можна прогнозувати 104-105 млрд грн. Це на 11% нижче планового показника на 2024 рік.".

Серед інших аспектів, які викликають питання, – відсутність незалежного аудиту від компаній "великої четвірки". Як зазначає Шнайдер, проблема полягає у тому, що аудиторські послуги Укрнафті надає компанія, "з керівництвом якої пан Сергій має дружні стосунки ще з Континіуму".

Шнайдер також зауважує, що є підстави вважати показники Укрнафти штучно покращеними за рахунок показників Укртатнафти: "Якщо порівнювати навіть з 2021, коли курс був 27,5 і відповідно ціни на нафтопродукти в 1,5 рази меншими, дохід Укртатнафти складав більше 50 мільярдів. Згідно фінплану Укртатнафти на 2023, всі ці надходження у звʼязку зі зміною бізнес-моделі зменшилися на 42 мільярди, і відповідно збільшили надходження Укрнафти з урахуванням курсу валют і цін — щонайменше на 60 мільярдів гривень щорічно. Відповідно, збільшились і податкові платежі Укрнафти"