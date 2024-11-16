Ціни на ліки мають бути доступними для українців, – Юлія Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" стала ініціаторкою створення тимчасової слідчої комісії, яка зробить ціни на ліки для українців доступними, зламавши корупційні схеми монополістів-посередників, передає видання "Телеграф".

"Мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліки вдвічі дорожче, ніж європейські ринкові ціни", – обурюється Юлія Тимошенко.

За її словами, в Україні діє корумпована модель торгівлі ліками, яку непрофесійна влада "кришує" на всіх рівнях.

Виявляється, між українськими заводами-виробниками ліків і аптеками вбудовані два гігантські монополісти-посередники, які закуповують майже 80% від всього обсягу виробництва ліків в Україні. Саме це є головною причиною необґрунтовано завищених цін на медичні препарати, впевнена лідерка "Батьківщини".

Боротися з завищеними цінами на медпрепарати Юлія Тимошенко збирається в рамках роботи ТСК, створення якої вона особисто ініціювала через складну ситуацію в галузі. Вказана ТСК зможе контролювати ціни в аптеках і викорінити монополію двох посередників.

"Перше засідання комісії ми плануємо провести найближчими днями. Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи", – повідомила Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що члени ТСК планують попрацювати над розробкою якісного законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в аптеках України.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко на своєму Youtube-каналі вже порушувала тему завищених цін на ліки та пропонувала своє бачення, як здешевити медпрепарати.