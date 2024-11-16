Держдепартамент США оголосив про старт проєктів малих модульних реакторів в Україні

США та Україна домовилися про реалізацію проєктів використання технології малих модульних реакторів, які допоможуть Україні стати лідером у сфері безпечної атомної енергетики та декарбонізації промисловості. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного департаменту США, передає видання "Телеграф".

"Сьогодні на Конференції ООН зі зміни клімату в Баку, Азербайджан (COP 29), заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс і міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про три партнерські проєкти в межах програми "Основна інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів" (FIRST), — йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Перший — це виробництво чистого палива на базі демонстраційного заводу з використанням технології малих модульних реакторів.

На другому етапі цього проєкту (перший етап було оголошено на COP 27) буде побудовано демонстраційний завод в Україні для виробництва чистого водню та аміаку (ключового компонента для сільськогосподарських добрив) з використанням модульної технології ММР.

Проєкт виконується багатонаціональним консорціумом з Японії, Республіки Корея, України та США.

Другий проєкт — це перехід вугільних електростанцій України на безпечні атомні електростанції ММР, використовуючи наявну інфраструктуру та перекваліфікацію робочої сили.

Планується провести дослідження розташування та здійсненності, розробити комплексну стратегію інтеграції в енергетичну мережу та надати консультативні послуги щодо переходу від вугілля до ММР.

Третій проєкт розробить дорожню карту та надасть технічну підтримку для відбудови, модернізації та декарбонізації сталеливарної промисловості України із використанням ММР. Дорожня карта передбачає використання чистої електроенергії, тепла та водню, вироблених ММР, для створення екологічно чистої сталі.