Українські підприємці обурені критикою антикорупціонера Шабуніна: приватна власність має бути захищеною, - ЗМІ

Спілка українських підприємців обурена заявами антикорупціонера Віталія Шабуніна, який безпідставно розкритикував законопроєкт, що посилює права добросовісних покупців нерухомого майна. Про це заявив член ради директорів Спілки Олександр Конотопський, передає "УНІАН".

Він, стверджують журналісти, спробував пояснити Шабуніну, що законопроєкт №12089 був ініційований і розроблений Радою підтримки бізнесу.

"Ми робили його для бізнесу і за вимогою бізнесу. Це важливий крок у створенні сильної економіки. Будувати в Україні має стати легко. Приватна власність має бути захищеною", – пише Конотопський.

Річ у тім, йдеться в повідомленні, що Шабунін звинуватив авторів проєкту нібито цей документ "допомагає забудовникам легалізувати найбільш уродські махінації з державною землею". Мовляв, запропоновані положення ускладнять державі процедуру вилучення майна.

"Схоже, на думку Шабуніна, добросовісних набувачів державної та комунальної власності не може бути за визначенням", – пише "Закон і бізнес".

Конотопський нагадує, що Україна історично має проблеми з приватною власністю, і що один із прийомів рейдерів – "почати доганяти власника землі за те, що колись 10 років тому її якось не так вивели з державної власності".

"Якщо у людини те, що вона чесно купила, можна прийти і забрати – вона не буде нічого купувати… І як результат – нічого не буде створюватися. Така країна буде пустелею", – вважає Конотопський.

Він підкреслив, що Рада з питань підтримки підприємництва вважає законопроєкт базовим і важливим для інвестиційної привабливості держави. "А що якщо ні? Завжди можна повернутися до радянського союзу… Там усе було державне…", – резюмує бізнесмен.