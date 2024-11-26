Оновлення іміджу лідера української освіти Study.ua: що змінилося?

Найкраща освітня агенція Східної Європи 2022 в номінації STUDY TRAVEL STAR AWARDS 2022

Чверть століття компанія Study.ua розширює межі уявлення українських школярів про успішне майбутнє, допомагаючи ставати студентами вишів, де навчалися Марк Цукерберг, Джефф Безос і Білл Гейтс. Завдяки багаторічному партнерству з найпрестижнішими навчальними закладами в Великій Британії, США, Європі та Канаді, мрія навчатися в Оксфорді, Гарварді або Кембриджі перетворюється на продуману стратегію, яка впевнено приводить до мети.

Вже в наступному році Study.ua святкує свій ювілей — 25 років. Ця подія стала приводом для грандіозних оновлень і змін. Компанія вдосконалила свій фірмовий стиль і, найголовніше, відбулося переосмислення фундаментальних цінностей, місії та позиціонування. Все для того, щоб відповідати сучасним потребам і бути ще більш масштабним гравцем на міжнародному ринку освіти.

Унікальність Study.ua — в комплексному підході, який сприяє всебічному розвитку дитини та надає ефективні інструменти для їх реалізації в професійному житті. Такий підхід забезпечують більше 700 експертів компанії, серед яких:

ментори та психологи, які визначають фундаментальні основи, закладені в кожній особистості;

освітні експерти, які знайомлять з можливостями в світі, допомагають сформулювати мету та побудувати індивідуальну траєкторію шляху на основі психологічних рекомендацій;

сертифіковані викладачі, які допомагають досягти академічних цілей.

"Ми віримо, що в кожній дитині є своя суперсила — потенціал, який проявляє найкращі якості, внутрішні бажання та здібності в певній діяльності. Світ змінився. Сьогодні недостатньо завчити параграф, щоб здаватися відмінником, важливо знати коли та як застосувати отримані знання. Високий рівень самопізнання дозволяє робити усвідомлений вибір, який розставляє життєво важливі пріоритети і стимулює підкорювати будь-які вершини. Наша задача — допомогти дитині зазирнути у свій внутрішній світ та знайти ефективні шляхи для реалізації найсильніших сторін" — зазначив генеральний директор Study.ua Олександр Бреслер.

Коли постає питання вступу до університету, батьки починають "ламати голову" над тим, яка спеціальність підійде дитині найкраще. Керуючись власними поглядами, зазвичай віддають перевагу популярним професіям або впадають в крайність і передають право вибору майбутньої професії маленькому абітурієнту, який зовсім не готовий зробити вирішальний крок. Обидва випадки роблять процес підготовки емоційно та нервово складним. В першому — ігнорується потенціал дитини, другий — не допомагає усвідомити сильні сторони, які варто розвивати, зовсім.

Максимальна зацікавленість у вибраному предметі дозволяє підтримувати високий рівень мотивації в процесі навчання та легко долати перешкоди на шляху до мрії. Через неправильний вибір напрямку, навіть в найпрестижнішому Оксфорді студент не зможе досягти успіху.

Компанія Study.ua провела дослідження серед своїх клієнтів, проаналізувавши які спеціальності обирають найчастіше для навчання за кордоном випускники українських вишів. Найбільш популярною галуззю виявилася бізнес-освіта, не дивлячись на те, що у більшості кандидатів прослідковувалися яскраво виражені здібності, наприклад, до творчих професій або до компʼютерних наук.

Рейтинг популярних спеціальностей для навчання за кордоном у 2024 році. Study.ua.

Зважаючи на численну кількість історій про видатні стартапи, які стали технологічним проривом та принесли багатомільйонні прибутки, зовсім не дивно, що більшість дітей бажають зануритися у великий бізнес та мріють досягти рівня Стіва Джобса. Все можливо. Тим більше, що сучасний ринок міжнародної освіти відкриває двері як до університетів престижної "Ліги Плюща", британської асоціації "Russell Group", так і менш відомих, але не менш професійних ВНЗ, навчальні програми яких мають бездоганну репутацію на міжнародному ринку. Але для досягнення наймасштабніших академічних цілей, потрібно, першочергово, мати власну жагу до знань.

Study.ua допомагає створити всі умови для того, щоб дитина змогла проявити таланти, зрозуміти свою суперсилу, розвинути та реалізувати її в реальному житті. Для цього в кожну навчальну програму групи компаній Study.ua інтегровані фундаментально важливі блоки:

деталізований тест з профорієнтації на виявлення сильних і слабких сторін, навичок і здібностей, які вже є в дитині;

майстер-класи від менторів та психологів, які розвивають мислення, формують розуміння як розкрити свої навички, досягти карʼєрних цілей і уникнути непродуктивних рішень;

навчальні воркшопи, які допомагають розширити уявлення про себе, свої глибинні бажання, щоб сформулювати свою справжню мету і побачити можливості для її втілення в життя.

Маючи партнерські звʼязки з 330 вищими навчальними закладами та 250 школами у 20 країнах світу, Study.ua впроваджує новітні міжнародні методики в своїх проектах, які дозволяють кожній особистості побудувати успішну карʼєру за покликанням.

Компанія пишається тим, що тисячі випускників відкрили для себе яскраві можливості: хтось відправився на навчання в Канаду і тепер приймає участь в запуску супутників NASA, хтось здобув кваліфікацію в мистецтві, анімації та вдосконалює навички на практиці, працюючи в медіа-компанії Disney з найкращими аніматорами, інші — отримують престижні стипендії та гранти від партнерів Study.ua. Всі ці історії мають спільне підґрунтя — кожна особистість слідує за своїм покликанням, мрією, крок за кроком розкриваючи свої здібності замість того, щоб рухатися усталеними шаблонами і "бути як всі".

Відтепер Study.ua стає частиною міжнародної групи компаній Key.study, до складу якої входять українська освітня компанія Study.ua з усіма брендами, а також освітні проекти в Україні, Польщі, Канаді та на Кіпрі. Для українських учнів це означає ще більше міжнародних можливостей, корисних лайфхаків та всесвітньо відомих навчальних програм.

Завдяки широкій лінійці інноваційних продуктів, індивідуальному підходу та впровадженню нових ефективних освітніх стандартів, Study.ua завоювала визнання серед клієнтів, партнерів, на українському ринку. З абсолютною впевненістю можна сказати, що компанії вдалося досягти найамбітніших планів. Бренд Study.ua став беззаперечним лідером на ринку української освіти, який допомагає школярам в Україні і за кордоном розкрити свою суперсилу, щоб досягти найвищого успіху в житті.

Зміцнюючи сильні сторони, розвиваючи hard skills і soft skills, кожна особистість здобуває впевненість та рішучість на шляху до поставленої мети. Оновлення іміджу — це глибока, багаторівнева трансформація компанії, яка формує нову філософію, стимулює шукати нові можливості та розширювати перелік академічних програм.

Освітній холдинг Study.ua прагне, щоб кожна дитина мала змогу зробити вибір, який не тільки змінить мислення, а й суттєво покращить якість життя. Для цього є всі інструменти і знання як досягти.