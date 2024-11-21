"Моніторинг рухомої спадщини": активності проєкту ІКОМ Україна

Український комітет Міжнародної ради музеїв "ІКОМ" інформує про активності проєкту "Моніторинг рухомої культурної спадщини України". Мета проєкту — встановлення причетності російських музейних фахівців до воєнних злочинів проти української культурної спадщини та виявлення предметів, викрадених з українських музеїв, зокрема — з колекції Маріупольського краєзнавчого музею.

Ініціатива реалізується під керівництвом президентки ІКОМ України Анастасії Чередниченко за участі OSINT-розвідників Центру готовності цивільних фонду Сергія Притули та аналітичної групи "Інформаційний спротив".

"Ми постійно надаємо міжнародним інституціям, Генеральному ІКОМ інформацію щодо діяльності російських музейних професіоналів, які активно долучаються до інформаційної підтримки військової агресії РФ проти України, виступають прикриттям для російських військових злочинів, допомагають обходити санкції на міжнародному рівні. Нині у своїй інформаційній компанії, ми спираємося на підготовлені під час реалізації проєкту аналітичні звіти. Згодом з цими документами можна буде ознайомитися на оновленому сайті ІКОМ України. Нам вдалося прослідкувати долю кількох десятків предметів з колекції Маріупольського музею, які були нелегально вивезені з міста за допомогою представників РФ. Водночас, у березні 2023 року в РФ був прийнятий закон, згідно з яким колекції з 77 українських музеїв з тимчасово окупованих територій мають включити до каталогу державного музейного фонду РФ. Тобто, грабунок наших музеїв росіянами виходять вже за межі грабунків культурної спадщини нацистами під час Другої світової війни," — говорить президентка ІКОМ України Анастасія Чередниченко, що очолює проєкт.

Аналітична група також підготувала звіти, які документують незаконну діяльність російських музейників, зокрема — участь у викраденні музейних об’єктів. Ці дані стали основою офіційних звернень до Генерального ІКОМ і пакету рекомендацій, які ІКОМ України наразі розробляє спільно з СБУ та Офісом Генеральної прокуратури для подальшої передачі до правоохоронних органів.

10–12 червня 2024 року проміжні результати проєкту були представлені на Генеральній Асамблеї ІКОМ у Марселі, де Анастасія Чередниченко наголосила на небезпеці співпраці з російськими музеями, які підтримують мілітарну політику РФ, що курується керівником зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Ця публікація була представлена Українським комітетом Міжнародної Ради Музеїв "ICOM" та PR Army в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цієї публікації є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.