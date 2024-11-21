Ексглава ОП Андрій Богдан намагався повернутися в політику за допомогою анонімних Telegram-каналів, — ЗМІ

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан під час повномасштабної війни зустрічався у Відні з підсанкційним власником Telegram-каналу "Темний Лицар" Сеяром Куршутовим, а також кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу", власником ТГ-каналу "Джокер" Романом Кравцем. Про це "Hromadske" розповідає у своєму розслідуванні "Непридатний: як "Джокер" знявся з обліку, перебуваючи за кордоном", повідомляє OBOZ.UA.

Журналісти опублікували фото із зустрічі Богдана, Куршутова і Кравця в лобі віденського готелю Ritz. За словами Куршутова, ця зустріч не мала конкретної мети.

"Ні для кого не секрет, що Андрій Богдан — мій близький друг, і ми систематично зустрічаємося. Оскільки ми обидва на той момент були знайомі з Кравцем і той був у Відні, покликали на зустріч і його. Пам'ятаю, що обговорювали підлого і дволикого мерзотника Корбана, з яким у Романа й Андрія довга негативна історія стосунків", — заявив Куршутов.

Водночас, за версією Кравця, тоді у Відні він "консультував Богдана про продажність журналістів". Зі свого боку, екскерівник ОП Богдан теж стверджує, що темою розмови були "продажні журналісти".

"Обговорювали дисертацію за темою: "Персоніфікації історичної відповідальності грантової журналістики в Україні у 2019-2025 роках; підстави та умови такої діяльності, що призвели до масових порушень Конституції України та законів України, а також відповідальність і покарання як спосіб превентивного впливу на свідомість майбутніх українських поколінь журналістів". Дуже цікава тема!" — сказав Богдан.

За словами журналістів, стосунки Богдана та Кравця дещо цікавіші. Саме завдяки ексголові ОП Роман Кравець міг потрапити до списку кандидатів у народні депутати від "Слуги народу". Богдан отримав повну лояльність з боку власника Telegram-каналу "Джокер".

Кравець, як ідеться в матеріалі, згладжуючи свою появу в розслідуванні, підтримує дружній зв'язок з Андрієм Богданом, який фактично є "тригерною точкою" для ОП. Ще 2020 року ЗМІ писали про конфлікт між Богданом і Єрмаком — останній зрештою посів його місце, посаду глави Офісу президента.

Таким чином, вважають журналісти, Андрій Богдан завдяки сітці Telegram-каналів намагався повернутися в українську політику, впливаючи на ті чи інші внутрішні процеси.