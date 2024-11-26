Підприємця Миколу Удянського внесли до бази "Миротворця", - ЗМІ

Криптобізнесмен і почесний консул Румунії у Харкові внесений до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" через ймовірну наявність російського громадянства, зв’язки з клубом "Ахмат" Рамзана Кадирова та участь у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Про це пише військовослужбовець, блогер Кирило Данильченко (Ронін) на своїй сторінці у Facebook із посиланням на сайт "Миротворець". Про це йдеться у матеріалі видання УНІАН.

"Удянського, почесного консула Румунії в Харкові, внесли до бази Миротворця. Моя повага, бо кричущий випадок. І привід відверто був — скріни російського паспорта та відповіді ФМС РФ про справжність доків. Виходило, що консулом він став приблизно тоді, коли паспорт був ще дійсним. Та й закінчення терміну не означає автоматичного виходу з російського громадянства", — зазначив військовий.

Блогер зазначає, що ймовірна наявність російського паспорту та зв’язки з оточенням Рамзана Кадирова є приводом для втручання у ситуацію МЗС та СБУ.

"Зв'язки з "Ахматом", купа фото, тут якраз нові свіжі приспіли, красені всі, як один. Війна розпочалася у 2014 році, не у 2022, якщо хтось забув. Паспорт з куркою та контакти з борцухами кадирівськими – чудове каре. Миротворець, звичайно, це добре, це тішить, але непогано було, щоб і МЗС, і контора відреагувала", — зазначає Данильченко.

У свою чергу, у досьє на сайті "Миротворець" зазначається, що приводом для внесення Миколи Удянського до бази Центру є "порушення законодавства України про громадянство шляхом набуття другого громадянства та участь у легалізації грошей, здобутих незаконним, злочинним шляхом". Також на сайті "Миротворця" зазначається, що блокчейн-платформа WeWay Удянського, створена з росіянином Фуадом Фатуллаєвим, і криптовалюта Bitcoin Ultimatum викликають підозри у відмиванні грошей.