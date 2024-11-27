ДТЕК – найбільший платник податків в енергетиці, – рейтинг

ДТЕК визнано найбільшим платником податків серед енергетичних компаній та одним з найбільших в Україні загалом. Про це йдеться в рейтингу "Топ платників податків 2024".

Зазначається, що за 6 місяців 2024 року ДТЕК сплатив 19,6 млрд грн податків до державного бюджету. Водночас у 2023 році компанія сплатила понад 40 млрд грн податків.

У рейтингу підкреслюють, що великі платники податків продовжують тримати економіку України в умовах повномасштабної війни, попри перепони у виробництві, логістиці та реалізації, і завдяки їм економіка країна продовжує функціонувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в економіку України понад $1 мільярд.