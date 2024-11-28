Ексглава української ГТС Макогон виїхав за кордон, оформивши "відрядження", - політолог

За словами експерта, Сергій Макогон за кілька місяців до того, як оформити "відрядження" й виїхати до Канади, сам собі виписав 125% премії.

Колишній керівник Оператора ГТС Сергій Макогон зміг виїхати за кордон, оформивши собі відрядження і не повернувшись в Україну. Про це повідомив політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов з посиланням на рішення суду, передає УНІАН.

"Тобто чиновник із доступом до державної таємниці найвищого рівня виїхав у "відрядження" і не повернувся. Оселився в Канаді. Перевіз туди свою родину. Тепер сидить у Ванкувері за наші гроші й пише у Facebook пости про "критичну ситуацію в українській енергетиці", — зазначив політолог.

Більше того, за словами експерта, Сергій Макогон за кілька місяців до того, як оформити "відрядження" й виїхати до Канади, сам собі виписав 125% премії. Це сталося у розпал війни в червоні 2022 року.

"При його космічній зарплаті це 10,5 млн грн. На щастя, знайшлися розсудливі бухгалтери, які не поспішали проводити оплату, і зрештою Макогону довелося судитися за цю премію, перебуваючи в Канаді", — додав Сазонов.

В цьому судовому процесі і були розкриті деталі виїзду Макогона за кордон, зазначає політолог.

"Мені здається, ми точно воюємо не за те, щоб чиновники виписували собі премії в розмірі 10 млн грн, тікали з країни під виглядом "відряджень" і повчали нас, як жити, сидячи в Канаді", — резюмував Сазонов.