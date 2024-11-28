СБУ вилучає документи у виробника м"ясної продукції "Глобино"?

Служба безпеки України у середу, 27 листопада, навідалася до офісу ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" у місті Глобино Полтавської області. Співробітники служби вилучали документи, передає "Телеграф".

За інформацією джерел журналістів, все через кримінальне провадження за статтею 111-2 КПК України, яка передбачає покарання за пособництво державі-агресору.

Слід зазначити, що у 2022 році група компаній "Глобино" опинялася в епіцентрі публічного скандалу. Тоді під тиском громадськості компанія заявила, що вимушена відмовитися від власних торгівельних марок "Ковбаса "Московська" та "Сир "Російський".

"Наразі ми зупинили виробництво цієї продукції, а надалі вона буде перейменована", — заявили тоді в компанії.

Зауважимо, що "Глобинський м’ясокомбінат" входить до групи компаній "Глобино" та є одним з провідних виробників м’ясопродуктів під торговою маркою "Глобино". Основним бенефіціаром групи компаній є Олександр Кузьмінський, який станом на 2020 рік займав 84 місце в рейтингу найбагатших українців зі статком в 66 млн доларів США.