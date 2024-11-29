Україні життєво необхідна дешева атомна енергія, її дасть добудова ХАЕС, — експерт

Україна має невідкладно зосередитися на розбудові атомної енергетики, зокрема на добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це пише економіст Борис Кушнірук, передає УНІАН.

"Добудова двох блоків ХАЕС, готових на 25-75%, дозволить забезпечити додаткові 2,2 ГВт потужності. Це критично важливо для відновлення промисловості у повоєнний період. Без дешевої атомної енергії неможливо досягти економічної стабільності", — наголосив експерт.

За його словами, у світі відзначається стрімкий розвиток атомної енергетики. На конференції COP29, яка відбулася у листопаді 2024 року в Баку, ще шість країн підписали декларацію про потрійне збільшення потужностей АЕС до 2050 року. Наразі серед підписантів — США, Велика Британія, Франція, Японія, Канада та Україна. Ці держави роблять ставку на ядерну енергетику як ключовий інструмент забезпечення кліматичних цілей та енергетичної безпеки.

"Україна вже розпочала масштабну перебудову свого енергосектору, будуючи невеликі газотурбінні, вітрові та сонячні електростанції. Але важливо розуміти, що такі об’єкти лише доповнюють атомну генерацію. Саме АЕС можуть забезпечити великі обсяги дешевої та стабільної енергії, яка необхідна для економічного відновлення країни", — наголосив Кушнірук.

Добудова ХАЕС офіційно підтримана США та ЄС. Крім цього, Україна вивчає перспективи будівництва нових реакторів за участі компанії Westinghouse та розробляє оновлену енергетичну стратегію, яка передбачатиме розвиток малих модульних реакторів (SMR). Ці кроки стануть важливими для енергетичної незалежності та сталого розвитку країни.