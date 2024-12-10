Avantage7 – генеральний партнер благодійної акції "Christmas miracles"

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Цього року компанія Avantage7 має честь стати генеральним партнером благодійної акції "Christmas miracles", спрямованої на підтримку дітей та сімей, які зазнали трагедій через війну.

Захід організований для дітей і дружин загиблих та полонених захисників Маріуполя/Азовсталі, а також переселенців, які втратили свої домівки під час окупації міста.

Магія Різдва для кожного

Мета акції — створити справжнє свято, яке подарує дітям радість, віру в добро та атмосферу справжнього Різдва. Завдяки спільним зусиллям організаторів, партнерів та амбасадорів акції, учасники заходу отримають незабутні емоції та відчуття, що вони не залишилися наодинці зі своїми труднощами.

На гостей чекає насичена програма:

Інтерактивні ігри для дітей різного віку;

Гастрономічна шоу-програма, яка захопить як дітей, так і дорослих;

Святковий візит Святого Миколая та його помічників, які вручатимуть подарунки;

Концертна програма за участю українських зірок театру та кіно;

Подарунки від партнерів заходу, серед яких Avantage7.

Чому це важливо для нас

Підтримка таких ініціатив є частиною соціальної відповідальності компанії Avantage7. Ми віримо, що об’єднуючи зусилля, можемо зробити більше для тих, хто потребує уваги та турботи. Участь у "Christmas miracles" — це не лише партнерство, а й щирий внесок у майбутнє нашої країни.

Ми вдячні Соціальна акторська школа "Фенікс" , амбасадорам і учасникам акції за можливість стати частиною цього важливого проєкту. Нехай магія Різдва принесе у кожну родину тепло, надію та віру в краще майбутнє.

Як це було минулого року?