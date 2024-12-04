У фокусі – безпека дітей та підтримка ЗСУ. Як "Кусум" допомагає під час війни

Соціально відповідальний бізнес в найскладніші для України часи не припиняє допомагати місцевим громадам, населенню прифронтових регіонів, дітям, військовим. Про досвід групи фармацевтичних компаній "Кусум", що активно впроваджує важливі соціальні програми, — розказуємо у матеріалі.

Роль соціально відповідального бізнесу в Україні складно переоцінити. Такі компанії є білими платниками податків, вони активно створюють робочі місця та вчасно і у повному обсязі сплачують зарплати, премії та організовують матеріальну допомогу співробітникам. Крім того, у компаніях розробляють і втілюють важливі соціальні проєкти. Підтримка громадян і ЗСУ у важкі часи боротьби з російською агресією – в центрі уваги і група фармацевтичних компаній Кусум. "Ми продовжуємо допомагати країні в ці важки часи. "Кусум" не припиняє надавати допомогу ЗСУ, надаючи необхідне обладнання, ремонтуючи автівки та передаючи ліки. Окрім допомоги ЗСУ, ми не забуваємо і про соціальну сферу. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо підтримувати дитячі футбольні команди, відновлювати парки та сквери та робити багато іншого. Загальна сума допомоги ЗСУ, а також у відновлення соціальної сфери, з початку 2022 року вже складає більше 5 мільйонів доларів", — розповідає Раджив Гупта, генеральний директор групи фармацевтичних компаній "Кусум".

Допомога дітям: які важливі проєкти впроваджує "Кусум"

Група фармацевтичних компаній "Кусум" регулярно допомагає мешканцям прифронтових територій, а також лікарням, які там розташовані. Наприклад, компанія була однією з перших, хто передавав необхідні медикаменти і лікарні, як тільки було звільнено Херсон і інші міста. "Також при створенні "сірої зони" на Сумщині наша компанія допомогла з забезпеченням необхідних ліків мешканців, які там залишилися. І це лише невелика частина того, що робить компанія допомагаючи цивільному населенню", — кажуть в "Кусум".

Одним з важливих напрямків соціальних проєктів "Кусум" є допомога дітям. У місті Суми, разом с місцевою організацією Червоного Хреста України регулярно проводяться заходи для школярів в рамках проєктів "Безпечні канікули" та "Школа обізнаності" . Ці проєкти спрямовані на навчання українців життєво важливим навичкам та популяризацію правил безпеки.

"Безпечні канікули" — проєкт, що організований в літній та осінній періоди, та спрямований на створення безпечного та інформативного дозвілля для школярів віком 11–14 років. "Розповідати про потенційну небезпеку дітям — один із способів вберегти їх. Тому ми організовуємо навчання для школярів, на яких вони отримають корисні навички, які рятують життя", — розповіли в "Кусум".

Ключові теми програми "Безпечні канікули":

Поведінка в надзвичайних ситуаціях, як-от евакуація під час обстрілів чи пожеж;

Правила дорожнього руху: безпечний перехід дороги, носіння світловідбивальних елементів у темний час;

Особиста гігієна та здорове харчування, які навчають дбати про своє здоров’я;

Кібербезпека: як уникнути небезпек в інтернеті та захистити персональні дані.

"Діти також вивчали навички надання першої допомоги: від правильного накладення пов’язок до техніки серцево-легеневої реанімації. Крім того, лекції доповнювали інтерактивними вікторинами, практичними завданнями та рольовими іграми, що робило навчання захопливим і корисним​", — розповіли в компанії.

Другий важливий проєкт для дітей від "Кусум" — це "Школа обізнаності". Цей проєкт мав на меті навчання українців життєво важливим навичкам та популяризацію правил безпеки. Програма включала як базові знання з першої медичної допомоги, включаючи дії у разі кровотеч, опіків чи втрати свідомості, так і заняття з мінної безпеки, які пояснювали, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, уникнути ризиків і сповістити про них компетентні органи. Також у рамках проєкту "Кусум" забезпечив психологічну підтримку для дітей та дорослих, зокрема способи управління стресом та емоційною напругою.

"Особливу увагу приділяли створенню інтерактивних занять, що включали моделювання надзвичайних ситуацій і вирішення практичних завдань. Завдяки участі волонтерів Червоного Хреста і професійних інструкторів, всі учасники засвоїли корисні знання у доступній формі", — пояснюють у компанії.

Підтримати спорт, висадити більше дерев: які соціальні програми реалізувала Група "Кусум"

Крім піклуванням про безпеку школярів, у "Кусум" активно діють і в напрямку підтримки дитячого спорту. Зокрема компанія є спонсором футбольних команд і дитячих спортивних секцій, сприяючи фізичному розвитку дітей навіть у складних умовах війни. Багато років поспіль "Кусум" забезпечує футболками, шортами, гетрами, рюкзаками, м´ячами Дитячо-юнацьку спортивну школу №21 у Києві, де в 13 футбольних командах займаються близько 400 учнів. Під час повномасштабної війни в "Кусум" не лише не зменшили підтримку, а й навпаки — забезпечили футбольну школу можливістю відвідувати змагання в інших містах країни.

Не залишила компанія осторонь і питання допомоги студентам, адже саме за допомогою "Кусум" в 2022 році було врятовано 750 іноземних студентів, які жили та навчалися в місті Суми. Щоденно, протягом 20 днів, було організовано доставку питної води та продуктів харчування. Ризикуючи власним життям, співробітники "Кусум" збирали по місту та області продукти харчування, щоб забезпечити студентів усім необхідним. За першої можливості "зеленим коридором" усіх іноземців було відправлено в більш безпечні регіони України.

Компанія долучається і до інфраструктурних проєктів. У листопаді минулого року в Дніпровському районі Києва відкрили сучасний сквер "Кусум". Площа скверу становить один гектар, і його прикрашає 60 дерев, понад 200 кущів, близько тисячі злаків та декоративних трав. Оздобою нового скверу стали артоб’єкти сучасного українського митця Петра Антипа "Скіфська Діана" та "Пам’ятник каменю".

Все для фронту: як "Кусум" допомагає наблизити перемогу

Окрім допомоги місцевим громадам та дітям, компанія сконцентрована на допомозі ЗСУ. Ще у перші дні війни компанія перерахувала понад 11,5 млн гривень до фонду підтримки Української армії, а корпоративний автотранспорт (3 вантажівки та 19 легкових автомобілів) було передано на потреби ЗСУ. Також "Кусум" регулярно закуповує та забезпечує військових необхідним одягом, захисним спорядженням та устаткуванням, медикаментами, власноруч доставляючи це безпосередньо в зону бойових дій."

Ми регулярно допомагаємо та ремонтуємо військовий транспорт, тому що розуміємо важливість та необхідність мобільності захисників. Закуповували та передавали човни, зарядні станції, дрони, буржуйки, шоломи, бронежилети, тощо. Співробітники нашої компанії регулярно збирають кошти та передали на фронт позашляховик та дрони", — зазначає в розмові з журналістом Раджив Гупта, генеральний директор групи фармацевтичних компаній "Кусум".

Загальна сума допомоги та інвестиції в соціальну сферу від "Кусум" з початку повномасштабного вторгнення вже складає більше 200 мільйонів гривень. Та зупиняти важливі благодійні та соціальні програми компанія не планує, адже там впевнені: лише спільні зусилля та постійна активізація ресурсів та зусиль ведуть країну до перемоги.