СБУ підозрює "Глобино" у постачанні ковбасної оболонки з Росії, - ЗМІ

Як повідомлялось раніше, 27 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісі ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат", вилучивши документи. Тепер стало відомо, що підприємство підозрюють у використанні схеми постачання ковбасної оболонки з Росії під виглядом продукції, виробленої в Європі, передає "Телеграф".

За даними джерел журналістів у правоохоронних органах, "Глобино" імпортувало поліамідну ковбасну оболонку "Amiflex T-3 Print", яка за характеристиками ідентична російській оболонці "Аміцел" виробництва компанії "Атлантіс-Пак". На упаковці зазначено, що продукцію виготовляє латвійська компанія SIA "DCL", однак, за даними слідства, маркування фіктивне.

Оболонка продавалася через афілійовані компанії під іншою номенклатурою, щоб уникнути уваги податкових і правоохоронних органів. Джерела стверджують, що дії компанії можуть бути кваліфіковані за статтею 111-2 Кримінального кодексу України як сприяння державі-агресору.

Редакція "Телеграфу" намагалася отримати коментар від офіційних представників ​​ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат", але в компанії відмовилися коментувати ситуацію. Водночас ми залишаємо можливість для представників компанії надати офіційний коментар виданню. За даними наших джерел, розслідування триває, а СБУ аналізує вилучені документи для підтвердження цих фактів.