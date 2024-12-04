АОЗ не виконала контрактів на 25 млрд грн, — ексрадник голови АОЗ

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) під керівництвом Марини Безрукової опинилося у центрі скандалу через можливий провал у забезпеченні української армії боєприпасами. За інформацією ексрадника голови АОЗ Тамерлана Вагабова , станом на кінець 2024 року АОЗ не виконала державних контрактів на постачання боєприпасів на загальну суму 25 млрд грн. По це йдеться у матеріалі my.ua. Йдеться про критично важливі снаряди калібрів 155, 152 мм та мінометні міни.

"Це катастрофа! З такими підходами ми будемо втрачати не лише гроші, але й життя наших захисників," — вважає ексрадник голови АОЗ Тамерлан Вагабов.

Він також підкреслив: "Правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації. Щоб такі керівники, як голова АОЗ, двічі замислювалися перед тим, як йти на подібні ризики та ігнорувати результати аудитів, їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності. Це наша головна проблема – почуття безкарності, яке процвітає в критично важливих структурах".